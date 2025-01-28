Gün biterken, günün öne çıkan haberlerini İGFA'da 22. Saat'te sizler bir araya getirdik.BURSA (İGFA) - Gün biterken, günün öne çıkan haberlerini bir araya getirdik.
İşte 28 Ocak Salı günü İGFA'da 22. saatten öne çıkan başlıklar...
- Irak ve Suriye kuzeyinde 15 terörist etkisiz
- 'Bilirkişi'de gözaltılar sürüyor
- Bahçeli: "Bolu'daki facia tam bir cinayettir"
- Yangın denetimlerinde 351 firmadan savunma istendi
- Bozbey: Uludağ'daki denetimler sürüyor
- Eski Bakan Kavaf CHP'ye geçti
- İstanbul'da et fiyatları sabitlendi
- ASM'lere sadece hasta olunca gidilmez
- Türkiye'de sendikalı oranı yükseldi
- Marmara ile iç ve doğu kesimlerde 'sis'e dikkat
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"Haber paylaştıkça güzel..."