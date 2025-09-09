Tayvan merkezli medikal sınıf TPU (termoplastik poliüretan) üreticisi ve tedarikçisi ICP DAS-BMP (Biyomedikal Polimerler), 24-26 Eylül tarihleri arasında Şanghay Dünya Fuarı Sergi ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan Medtec China 2025'e katılacağını duyurdu.PRNewswire / HSINCHU (İGFA) - Bu yılki fuarın odak noktası, ISO 10993 biyouyumluluk standartlarını karşılamak üzere geliştirilen ve 90 günlük implant uygulamaları için uygun olan düşük migrasyonlu ARP-B20 TPU olacak.

Düşük migrasyonlu TPU, ısıyla sertleştirme işlemi sırasında katkı maddesi migrasyonunu önemli ölçüde azaltarak kateterlerin raf ömrü boyunca temiz ve pürüzsüz bir yüzey korumasına yardımcı olur. 15 renk seçeneği ile bu malzeme geniş bir tasarım esnekliği sunarken, belirli klinik ihtiyaçlar için özelleştirilmiş çözümler sağlayacak.

ICP DAS-BMP ayrıca çeşitli tıbbi uygulamalar için geniş bir TPU malzeme yelpazesini de sergileyecek.

Temel Arothane™, Alithane™ ve Durathane™ TPU'lar (ARP/ALP/ALC serisi), özellikle B20 veya B40 gibi baryum sülfat içeren kaliteler olmak üzere vücutla temas eden çoğu tıbbi cihazın gereksinimlerini karşılar. Arothane™ ARP-B20 ve Durathane™ ALC-B40, ISO 10993-6 13 haftalık implantasyon testini geçerek 90 güne kadar implantasyona uygun olduklarını kanıtlamıştır. Mükemmel dağılabilirlik ve biyolojik güvenlik, onları invaziv kateterler için tercih edilen bir seçenek haline getirmektedir.

İnce cidarlı tıbbi cihazlar veya kılavuz tel kaplamaları için, yüzde 40-60 Tungsten içeren Arothane™ ARP-W ve ARP-WG serileri mükemmel radyopasite sunar. Sertliği 70A'nın altında olan yumuşak ARP serisi, hem dayanıklılık hem de hasta konforu gerektiren cihazlar için esneklik ve mekanik güç sağlar.

Engineering Arothane™ TPU (EARP serisi) yüksek cam geçiş sıcaklığına ve olağanüstü ışık geçirgenliğine sahiptir, bu da onu ortodontik bileşenler, Luer-Lock konektörler ve diğer hassas cihazlar için ideal hale getirir.

Bu ürünler bir araya gelerek, modern sağlık teknolojilerinin gelişen taleplerini karşılayan kapsamlı bir TPU portföyü oluşturmaktadır. Cihaz performansını, güvenliğini ve çok yönlülüğünü artıran yenilikleri keşfetmek ve TPU çözümlerini incelemek için 2. Salon, 2D402 numaralı stantta ICP DAS-BMP ekibini ziyaret edin.

ICP DAS-BMP HAKKINDA

Tayvan merkezli lider bir TPU üreticisi ve tedarikçisi olan ICP DAS-BMP, ISO 13485 sertifikasına sahiptir ve kalite yönetimine odaklanmış özel laboratuvarlar işletmektedir. Ana şirketi ICP DAS'ın otuz yılı aşkın endüstriyel otomasyon uzmanlığından yararlanan ICP DAS-BMP, ürün kalitesini artırmak ve teslimat sürelerini hızlandırmak için akıllı fabrika uygulamalarını kullanır. Şirket, müşteri memnuniyetini sağlamak ve uzun vadeli ortaklıkları teşvik etmek amacıyla küçük sipariş miktarları için bile duyarlı satış sonrası destek ve esnek çözümler sunmayı taahhüt eder.

Daha fazla bilgi için ziyaret edebilirsiniz: https://bmp.icpdas.com