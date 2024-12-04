İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilerek, imha edildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, bombalı eylemler için hazırlanan 2 tonu aşkın patlayıcı ile 194 adet mayın ve canlı bomba yeleğinin ele geçirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu yıl terör örgütü PKK/KCK'nın kırsaldaki kış yapılanmasına yönelik düzenlenen "GÜRZ" operasyonlarıyla, 709 mağara, sığanak ve deponun imha edildiğini, operasyonlarda çok sayıda patlayıcı ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

GÜRZ operasyonlarında; 709 adet mağara, sığınak ve depo imha edildiğini duyuran Bakan Yerlikaya, bombalı eylemler için hazırlanan, 2 ton 100 kilogram kimyasal patlayıcı, 617 kilogram plastik patlayıcı, 97 kilogram TNT ile 194 adet mayın ve canlı bomba yeleği ele geçirildiğini belirtti.

⚠️2024 yılında Bölücü Terör Örgütü PKK/KCK mensubu teröristlerin kırsaldaki kış yapılanması ve eylem amaçlı patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlendiğimiz GÜRZ operasyonlarında;⛔ 709 adet mağara, sığınak ve depo imha edildi.⛔Bombalı eylemler için hazırlanan:◾2 Ton… pic.twitter.com/axpPzLvf6J— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 4, 2024

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, saldırı için hazırlanan; 99 bin 936 adet muhtelif çap ve ebatta mühimmat ile fişek, 13 bin 657 adet ağır silah mühimmatı, (bombaatar, havan ve uçaksavar mühimmatı) 2 bin 252 adet el bombası, 63 adet roketatar, havan, bombaatar, uçaksavar, lav silahı, güdümlü füze ele geçirildiğini de kaydetti.

"Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz" diyen Bakan Yerlikaya, "Tek bir hedefimiz var; O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan kararlılıkla mücadele etmek. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.