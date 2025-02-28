Türkiye tarihine 'postmodern darbe' olarak geçen 28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının üzerinden 28 yıl geçmesi dolayısıyla paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 Şubat'ın demokrasi tarihine geçen kara bir leke olduğunu belirtti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, videolu paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 28'nci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 Şubat'ın eğitim hakkı elinden alınan binlerce genç kızın göz yaşı olduğunu ve milletin iradesine vurulmak istenen bir darbe olduğunu belirtti.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "28 Şubat ülkemizin birlik ve beraberliğine kast eden karanlık bir zihniyetin timsaliydi. Bu zihniyetin temsilcileri 28 Şubat’ın 1000 yıl süreceğini hayal ediyordu. Ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti, Aziz Milletimizin desteğiyle 28 Şubat; hak ettiği yere, tarihin çöplüğüne gömüldü" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya paylaşımına, dönemin Başbakanı Erdoğan'ın o kararına ilişkin fotoğrafı da iliştirdi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN VİDEOLU PAYLAŞIM

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, sosyal medya hesabından “28 Şubat”a ilişkin videolu bir paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanı Altun, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletinden aldığı güçle 28 Şubat kalıntısı uygulamalara birer birer son verdiğini belirterek, "Darbecilerden hesap sorulmasının önünü açtı, cuntacıların açtığı yaraların sarılmasını sağladı ve yasakçı anlayışa neşter vurdu" dedi.

https://youtu.be/JYz1-c_bljc