Gelir İdaresi Başkanlığı, “Kripto para yatırımcılarının satış işlemleri sonrasında hesaplarına gelen EFT'lerin 'kira geliri' olarak değerlendirildiği” yönünde haberlerle ilgili açıklama yaptı.ANKARA (İGFA) - Gelir İdaresi Başkanlığı, bazı kripto varlıklarının alım satımından kaynaklı bildirimlerde ödemelerin kira ödemesi seçeneği ile yapıldığının gözlendiğini duyururarak, kamuoyu duyurusu yaptı.

Başkanlıktan yapılan bilgilendirme içerikli açıklamada, 1 Mart tarihinde başlayacak Gelir Vergisi Beyan dönemi içerisinde kira geliri yönünden beyanname verebilecek mükelleflere yönelik olarak bilgilendirici SMS’lerin gönderildiği anımsatılarak, söz konusu SMS’lerin gönderildiği kişiler tespit edilirken Hazine ve Maliye Bakanlığına bankalar tarafından düzenli olarak bildirilen “kira” seçeneği seçilerek yapılan para transferlerine ilişkin kayıtlardan yararlanıldığı kaydedildi.

Bankalar üzerinden yapılan para transferleri, kimi zaman göndericilerin yanlış seçeneği işaretlemesinden kimi zaman ise bankalar tarafından yapılan hatalı bildirimler nedeniyle Başkanlığımız kayıtlarında kira geliri olarak yer aldığının altı çizilen açıklamada, "Konu hakkında yapılan araştırmadan, bazı kripto varlıkların alım satımından kaynaklı bildirimlerde ödemelerin kira ödemesi seçeneği ile yapıldığı ve Başkanlığımıza bildirildiği görülmüştür. Hatalı bildirimler nedeniyle kendisine kira geliri elde ettiği yönünde SMS gönderilen kişiler, gerçekte beyana tabi bir kira geliri olmaması durumunda bu SMS’leri dikkate almayabilir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.