Yapay zeka uyumlu depolamadan akıllı kampüs ağlarına: Huawei, Avrupa'da sektörlerin dijital ve akıllı dönüşümünde ana tema olarak uygulama odaklı çözümleri vurguluyor.İSTANBUL (İGFA) - Huawei müşteriler, iş ortakları ve CXO yöneticileriyle bağlantı kurmak için, en yeni senaryo odaklı BİT teknolojilerine sahip genişletilebilir bir kamyonla her yıl Avrupa'yı dolaşan girişimi Europe Enterprise Roadshow'a start verdi.

Roadshow tırı, 17 Avrupa ülkesinde 29 şehri ziyaret edecek ve "Endüstriyel Dijital Zekayı Hızlandır" mesajıyla, Huawei'nin veri iletişimi, veri depolama ve optik ağ alanlarındaki en son çözümlerini sergilemek için mobil bir sergi alanı olarak hizmet verecek. Bu yıl mobil teknoloji merkezi, Avrupa endüstrilerine dijital dönüşüm arayışlarında yardımcı olmak amacıyla belirli kullanım durumları için tasarlanmış uyarlanabilir çözümlere de odaklanacak.

Roadshow'un öncelikli hedefi, Avrupalı şirket ve kamu sektörü kurumlarına dijital dönüşümlerini hızlandırma ve dijital zekayı benimsemeleri konusunda yardımcı olmak. Geçtiğimiz yıl roadshow 7 binden fazla ziyaretçinin ilgisini çekti.

Huawei Avrupa Kurumsal İş Birimi Başkanı Willi Song, "Europe Enterprise Roadshow 2025 ile Avrupa'da dijital ve akıllı dönüşüme olan bağlılığımızın altını çiziyoruz" dedi. "Bu yıl, sektöre özgü senaryolara ve iş ortağı ekosistemimizi güçlendirmeye özel bir önem veriyoruz. Bu sayede müşteri ve ortaklarımıza çözümlerimizin, yaşadıkları bireysel zorlukları nasıl ele aldığını ve dönüşümü nasıl desteklediğini daha net bir şekilde gösterebiliyoruz."

DİJİTAL ZEKA AVRUPA'DA İVME KAZANIYOR

Avrupa yapay zeka, hızla büyüyen veri hacmi, daha hızlı ağ ve yüksek performanslı bilgi işlem gücünün etkileşimi sayesinde köklü bir değişimin eşiğinde. Bu da ekonominin tüm sektörlerindeki dijital dönüşümü etkiliyor ve toplum, endüstriler ve çevreyi sürdürülebilir bir şekilde iyileştirmeyi vaat ediyor. Enterprise Roadshow'da bunun nasıl başarılacağına dair pratik çözümler sergileniyor.

Sivil yönetimlerde ofisler, kişiselleştirilmiş vatandaşlık hizmetleri sunmaya başlarken akıllı şehirler, akıllı yaşam alanlarına dönüşüyor. Sağlık sektörü hasta bakımını iyileştirmek için IoT teknolojilerini benimsiyor ve akademik araştırmalar, güçlü yapay zeka depolama çözümlerinden yararlanıyor. Eğitim kurumları tamamen dijitalleşmeye doğru ilerlerken perakende sektörü yeni, müşteri odaklı konseptler uyguluyor.

Song, "Teknoloji olgunlaştı, araçlar hazır - şimdi Avrupa'da dijital ve akıllı dönüşümü hızlandırmak ve faydalarından tam olarak yararlanmak için doğru zaman," diye ekledi.

DEPOLAMA, KAMPÜS AĞLARI VE OPTİK: SEKTÖRE ÖZEL ÇÖZÜMLER MERCEK ALTINDA

Huawei Enterprise Roadshow 2025, birden fazla sektör için geniş bir yelpazede yenilikçi BİT çözümleri sunuyor. Huawei, şirketlerin yapay zeka çağında katlanarak büyüyen verilerin değerini ortaya çıkarmalarını sağlamak için "Geleceğe Uygun Veri Depolama" teknolojisini sergiliyor. Modern kampüs ortamları için "Xinghe Akıllı Kampüs" sistemi, akıllı anten ve akıllı zamanlama, VIP deneyim güvencesi, Wi-Fi Kalkanı veya yapay zeka destekli enerji tasarrufu gibi Huawei'nin benzersiz Wi-Fi 7 teknolojileriyle bütüncül, yapay zeka destekli bir altyapı sunuyor. "All-Optical Network" çözümü, çeşitli uygulama senaryoları için ultra hızlı, güvenilir bağlantı vaat ediyor. Eğitim sektöründe Huawei, araştırma kurumlarını büyük veri hacimlerini verimli bir şekilde yönetme konusunda destekleyen "Araştırma Veri Yönetimi" sisteminin yanı sıra tamamen dijitalleştirilmiş bir öğrenme ortamı için "Eğitim Kampüsü Ağı" çözümünü sergiliyor. Kamu sektörü için "Akıllı Şehir" platformu, kamu idarelerinin kapsayıcı ağ kapsamını hızla teşvik etmeleri, sivil hizmetleri iyileştirmeleri ve dijital uçurumu kapatmalarına yardımcı olmak için hayata geçirildi. Huawei, sağlık hizmetleri alanında hastane bilgilerinin, resim arşivleme ve iletişim depolama sistemlerinin sorunsuz entegrasyonu için "HIS&PACS A-A-Unified Storage" çözümünü sunuyor. Diğer ürünlerin yanı sıra Huawei, perakendeciler için "Çok Şubeli Perakende Çözümü" ve "YHS'ler için Yönetilen Wi-Fi Hizmeti"nin yanı sıra konaklama endüstrisi ve diğer sektörlere fiber optik ağ altyapısı sağlamak üzere "Oteller için FTTO Çözümü"nü de sunuyor.

Song ayrıca, "Depolama, ağ ve optik çözümler için sektöre özel uyarlamalarımız, şirketlerin bireysel gereksinimlerine göre optimum performans elde etmelerini sağlıyor," dedi. "Bu sayede, Avrupa'da dönüşümü hızlandırmak ve dijital zekanın benimsenmesini teşvik etmek için birçok sektör ve şirketi destekleyebiliyoruz."

HUAWEI EKİT VE GENİŞLETİLMİŞ İŞ ORTAĞI EKOSİSTEMİ

Roadshow 2025'e yeni eklenen HUAWEI eKit, KOBİ sektöründeki dağıtım işinin alt markası. 100'den fazla ülkede faaliyet gösteren platform, iş ortaklarına işlem, operasyon ve pazarlamada kapsamlı çözümler sunuyor. HUAWEI eKit'in amacı, yönetimi ve kurulumu kolay çözümler sunarak dağıtımları basitleştirmek, küçük ve orta ölçekli işletmeler için uçtan uca basitlik sağlamak.

Huawei, ayrıca, iş ortaklarına kapsamlı hizmet paketleri de sunuyor. En yüksek hizmet seviyesinde Huawei, yedek parçaların dört saat içinde teslim edilmesini sağlıyor. Müşteri desteğinde ise Huawei, 33 ülke için 18 dilde yardım hattı desteği ve beş dakika içinde hızlı yanıt süreleri sunuyor.

ROADSHOW DEĞERLİ AĞ OLUŞTURMA VE YEREL İŞBİRLİKLERİNE OLANAK SAĞLIYOR

Roadshow'un her bir durağında duraklayan tır, toplam 15 istasyonda bir fuar standına dönüşüyor. Bireysel ürün alanlarından endüstri uygulamaları ve esnek çoklu çözüm ve hizmetlere kadar her istasyon, derinlikli ve ayrıntılı bilgiler sunuyor. Huawei uzmanları, çözümleri sunmak ve soruları yanıtlamak için her lokasyonda hazır bulunuyor. Ayrıca, roadshow tırı panel tartışmaları, kullanıcı senaryolarının sunumları, müşteri paylaşımı, ürün eğitimi, ağ oluşturma, soru-cevap oturumları veya ödül etkinlikleri gibi yerel etkinliklerde platform olarak hizmet veriyor.

Huawei Enterprise Roadshow 2025, Mart ayından Eylül ayına kadar devam edecek ve aralarında Fransa, Almanya, İsviçre, Hollanda, Türkiye ve Polonya'daki önemli şehirlerin de yer aldığı lokasyonlarda duracak.

Daha fazla bilgi için https://e.huawei.com/eu/events/2025/eu/roadshow-2025/huawei-enterprise-roadshow-2025 adresini ziyaret edin.

HUAWEİ HAKKINDA

Huawei, Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT) çözümleri, altyapıları ve akıllı cihazların önde gelen küresel sağlayıcısıdır. Dört temel ortamda sunduğumuz entegre çözümlerle, telekomünikasyon ağları, BT, akıllı cihazlar ve bulut hizmetleriyle, tamamen bağlantılı ve akıllı bir dünya için dijitalleşmeyi her kişi, konut ve kuruluşa ulaştırmaya kararlıyız.

Huawei'nin eksiksiz ürün, çözüm ve hizmet portföyü rekabetçi ve güvenlidir. Ekosistem ortaklarıyla iş birliği yaparak müşterilerimiz için katma değer yaratıyor ve insanları güçlendirmek, evlerdeki yaşamı zenginleştirmek ve her türlü kuruluşta yeniliğe ilham vermek için çalışıyoruz.

Huawei'de inovasyon, müşteri ihtiyaçlarına odaklanmaktadır. Dünyayı ileriye götürecek teknolojik gelişmelere odaklanarak araştırmalara büyük yatırım yapıyoruz. Şu anda 207.000'den fazla çalışanımızla birlikte 170'ten fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteriyoruz. 1987 yılında kurulan Huawei, tamamı çalışanlarına ait olan özel bir şirkettir. Daha fazla bilgi için Huawei'yi çevrimiçi ziyaret edebilirsiniz.