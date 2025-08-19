Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, yetenek sınavı öncesinde aday öğrencileri bilgilendirmek ve motive etmek amacıyla düzenlediği rehberlik seminerlerini tamamladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından 11-15 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen rehberlik seminerleri yaklaşık 520 aday öğrenciyi sınav süreci hakkında bilgilendirdi. Seminerlerde, sınavın tüm aşamaları detaylı şekilde ele alınarak, adayların soruları yanıtlandı ve motivasyonları artırıldı. Programla birlikte Kocaeli genelinden katılım gösteren öğrenciler sınav için hazırlıklarını güçlendirdi.

KONSERVATUVARDA 4 YENİ BÖLÜM AÇILDI

Bale, Resim, Batı Müziği, Geleneksel Sanatlar, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği gibi çeşitli alanlarda eğitim veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, bu yıl eğitim yelpazesini daha da genişletti. Seminerler branşlara özel olarak düzenlenirken, alanında uzman eğitmenler eşliğinde adaylara rehberlik hizmeti sunuldu. Bu yıl, Batı Müziği bölümüne bas gitar ve trompet, Sahne Sanatları bölümüne halk oyunları, Türk Halk Müziği bölümüne ise Karadeniz kemençesi eklenerek 4 yeni bölüm açıldı.

GEBZE KONSERVATUVARI’NA YOĞUN İLGİ

Geçtiğimiz yıl ilk öğrencilerini kabul eden Gebze Konservatuvarı, bu yıl ikinci kez öğrenci alacak. Kısa sürede büyük beğeni kazanan Gebze Konservatuvarı, bölgedeki sanat eğitimi talebini önemli ölçüde karşılıyor. Yeni bölümlerle birlikte Gebze’deki eğitim çeşitliliği de arttı.

YETENEK SINAVI BAŞVURULARI BAŞLIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, 7 bölüm ve 29 branşta eğitim veriyor. Adaylar, rehberlik seminerlerinin ardından 13-14 Eylül tarihlerinde yapılacak yetenek sınavına başvuru yapabiliyor. Başarılı öğrenciler, branşlarına göre en az 2 yıl, en fazla 4 yıl süreyle eğitim alma hakkı kazanacak. Başvuru detayları ve sınav hakkında bilgi almak için adaylar, @kocaelikultursanat Instagram hesabını takip edebilir.

BÜYÜKŞEHİR KONSERVATUVARI TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, sunduğu birebir çalgı eğitimi ile dikkat çekiyor. Öğrenciler, uygunluk durumlarına göre öğretmenleriyle iletişime geçerek özel eğitim alabiliyor. Türkiye’nin pek çok belediyesi, Kocaeli’nin bu eğitim modelini örnek alarak kendi sanat eğitimi programlarını şekillendiriyor.