HUAWEI CONNECT 2025'te, Huawei Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Huawei Cloud Global Pazarlama ve Satış Hizmetleri Başkanı Charles Yang bir açılış konuşması yaptı. Huawei Cloud'un yenilikçi teknolojilerini ve uygulamalarını paylaşan Yang, bunların dijital ve akıllı dönüşüm yoluyla global müşterilerin iş başarısı elde etmelerine nasıl yardımcı olduğunu açıkladı.PRNewswire / ŞANGHAY (İGFA) - Huawei Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Huawei Cloud Global Pazarlama ve Satış Hizmetleri Başkanı Charles Yang, Huawei Cloud'un teknolojilerde yenilik yapmaya devam edeceğini ve küresel müşterileri ve iş ortaklarını büyümeye teşvik etmek için "tek bir küresel bulut altyapısı ve iki motor -veri ve yapay zekâ" içeren kapsamlı bir destek sistemi kuracağını söyledi.

DİJİTAL ZEKA ÇAĞINDA, İŞLETMELER KARMAŞIK ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYA

Charles Yang, Huawei Cloud'un işletmelerin büyümesine yardımcı olabilecek dört temel özelliğini tanıttı. Bunlardan ilki, müşterilere esnek bulut hizmetleri sunan global bir bulut altyapısı olan KooVerse. İkincisi, verimli bir şekilde veri sağlayan ve veri değerini ortaya çıkaran veri etkinleştirme hizmetleri. Üçüncüsü, işletmelerin AI tabanlı uygulamaları daha kolay bir şekilde geliştirmelerine yardımcı olan tek noktadan AI geliştirme platformu. Son olarak, Huawei Cloud, global akıllı dönüşümdeki en iyi uygulamaları bir araya getirerek bunları bulut hizmetleri aracılığıyla sunmaktadır.

KOOVERSE: GLOBAL İŞ BÜYÜMESİNİN HIZLANDIRILMASI

Global pazarlara açılan işletmelerin gereksinimlerini karşılamak için Huawei Cloud, dünya çapındaki işletmelere Huawei Cloud'un en yakın kaynaklarına erişim sağlayan küresel bir bulut altyapısı olan KooVerse'i sunuyor. Bu, işletmelerin global iş büyümelerini hızlandırırken esnek, güvenli ve istikrarlı hizmetlerden yararlanabilecekleri anlamına gelmektedir.

Türkiye'nin önde gelen hızlı moda perakendecilerinden DeFacto, 100'den fazla ülkede e-ticaret hizmeti veriyor ve promosyon sezonlarında 10 kattan fazla artan trafik sorunuyla karşı karşıya.

Huawei Cloud'un 30 saniye içinde 4.000 kapsülün kapasitesini otomatik olarak genişletebilen konteyner hizmeti, bu sorunun üstesinden başarıyla geldi. Ayrıca, Huawei Cloud KooVerse sayesinde DeFacto, yerel olarak 25 ms'den ve Mısır'da 50 ms'den daha az bir yanıt gecikmesi ile kullanıcı memnuniyetini ve sipariş dönüşümünü önemli ölçüde artırmaktadır. 2023'ten bu yana, DeFacto'nun hizmetleri 659 gündür Huawei Cloud üzerinde istikrarlı bir şekilde çalışıyor ve bu da Huawei Cloud'un güvenlik, istikrar ve kaliteye verdiği önemin bir kanıtıdır.

VERİ ETKİNLEŞTİRME: HIZLI VERİ İÇGÖRÜLERİ, DAHA BİLİNÇLİ KARARLAR ALINMASINI SAĞLAR

Huawei Cloud, işletmelerin veri değerini ortaya çıkarmalarına ve veri gecikmesi zayıflıklarını erken karar verme avantajlarına dönüştürmelerine yardımcı olan veri etkinleştirme hizmetleri sunar. Elde edilen veri içgörüleri, işletmelerin satışlarını ve karlılığını artırmasına yardımcı olur.

Brezilya'nın önde gelen veri zekâsı ve teknoloji şirketlerinden biri olan Neogrid, her gün POS makinelerinde gerçekleştirilen 2 milyon aktif ürün ve 500.000 gerçek zamanlı işlemden toplanan büyük miktarda veriyi işliyor. Daha önce bu tür veriler farklı platformlara dağılmış durumdaydı ve karar verme sürecini geciktiriyordu. Neogrid artık Huawei Cloud DWS'yi kullanarak birden fazla platformdaki verileri sorunsuz bir şekilde entegre ediyor ve veri entegrasyon verimliliğini yüzde 40, analiz verimliliğini ise yüzde 50 artırıyor. Bu, Neogrid müşterilerine iş günü bitmeden günün verilerini elde etme ve dolayısıyla kararlarını daha erken alma olanağı sağlar.

TEK NOKTADAN YAPAY ZEKÂ UYGULAMA GELİŞTİRME PLATFORMU: YAPAY ZEKÂ TABANLI UYGULAMALARI HIZLANDIRMA

Huawei Cloud, müşteri gereksinimlerini daha iyi anlamak için sektörlerin temel senaryolarını derinlemesine inceliyor. Huawei Cloud, hesaplama, temel modeller ve araç zincirlerini kapsayan tam kapsamlı inovasyon yoluyla işletmeler için tek noktadan AI çözümleri sunarak, işletmelerin kendi modellerini ve sektöre özgü AI uygulamalarını oluşturmalarına yardımcı oluyor.

Kimya endüstrisinde dünya lideri olan Wanhua Chemical, Çin'in Shandong eyaletindeki Yantai kampüsünde 30.000'den fazla işletim cihazını çalıştırmaktadır. Geleneksel olarak, bu cihazlar her yıl büyük bakım maliyetlerine neden oluyordu. Ancak Wanhua Chemical, Huawei Cloud'un Pangu Tahmin Modeli'ni kullanarak 2.000'den fazla önemli cihazda yüzde 90'ın üzerinde tahmin doğruluğu ile öngörücü bakım gerçekleştirebilmiştir. Şirket ayrıca, Pangu Çıkarım Modelini kullanarak bir arıza teşhis sistemi kurmuş ve manuel inceleme süresini yüzde 20 oranında azaltmıştır. Ayrıca Wanhua Chemical, Huawei Cloud'un Çok Yönlü ajan geliştirme platformunda bir standart işletim prosedürü (SOP) belge inceleme ajanı oluşturdu ve bu ajan inceleme verimliliğini yüzde 50'den fazla artırdı. Huawei Cloud'un yapay zekâ yetenekleri, 30'dan fazla sektörde 500'den fazla senaryoda uygulanarak, işletmelerin akıllı dönüşümde ileriye doğru adım atmalarını sağlamıştır.

EN İYİ DÖNÜŞÜM UYGULAMALARININ BİRLİKTE OLUŞTURULMASI: İŞLETMELERİN YÜKSEK KALİTELİ GLOBAL GELİŞİMİNE OLANAK SAĞLAMAK

Huawei Cloud, dijital ve akıllı dönüşüm alanındaki deneyimini, endüstrilerin akıllı dönüşümü için tekrarlanabilir bir referans mimarisine dönüştürüyor ve bunu bulut hizmetleri aracılığıyla müşterilerine sunarak yüksek kaliteli kurumsal gelişim sağlıyor.

Changan Automobile, Huawei Cloud'un CodeArts çözümünü kullanarak Ar-Ge çalışmalarını şelale tarzı bir metodolojiden birleşik bir platforma dayalı bir metodolojiye dönüştürdü ve böylece Ar-Ge verimliliğini yüzde 30 oranında artırdı. Huawei ayrıca, China Unicom gibi ortaklarla birlikte çalışarak "Tek Bulut, Tek Ağ, Tek Platform" oluşturmak ve verilerle esnek üretimi teşvik etmek suretiyle Changan Automobile'ı desteklemiştir. Bu platformda, 5G ve IoT kullanılarak 12.000 cihaz birbirine bağlanıyor ve Changan Automobile'ın tüm alanlardaki verileri birbirine bağlamasına yardımcı oluyor. Ayrıca, Huawei Cloud'un kapsamlı veri hizmeti yeteneklerine dayanan Changan Automobile, birleşik bir veri platformu oluşturarak siparişlerin teslimat süresini 21 günden sadece 15 güne indirdi.

Charles Yang, Huawei Cloud'un bulut altyapısı, teknoloji etkinleştirme araç zincirleri ve deneyimlerini kapsayan sistematik, uçtan uca yeteneklerinin yanı sıra, özel danışmanlık ve profesyonel hizmetleri ile otomasyon araçları ve platformlarını vurguladı. Bu hizmetler, işletmelerin dijital ve akıllı dönüşümünü hızla hızlandırmaktadır. Huawei Cloud, teknolojisini, deneyimlerini ve hizmetlerini dünya çapındaki işletmelere sunmaya, dönüşümlerinin her adımını güçlendiren sağlam bir bulut altyapısı oluşturmak için onlarla birlikte çalışmaya ve akıllı çağa doğru tarihi bir yolculuğa başlamaya hazır.