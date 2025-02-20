HSK kararına göre Devrek ve Gökçeada Kadastro mahkemeleri kaldırıldı.ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete’de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı'nın kararına göre, Devrek Kadastro Mahkemesi kaldırılarak, Zonguldak Kadastro Mahkemesi yargı çevresine dahil edildi.

Ayrıca aynı kararda Gökçeada Kadastro Mahkemesi'de kaldırılarak Çanakkale Kadastro Mahkemesi yargı çevresine dahil oldu.

Karar ile birlikte kaldırılan mahkemelerde bulunan dosyalar herhangi bir karara gerek kalmaksızın bulundukları safhadan devam edilmek üzere bağlandıkları kadastro mahkemelerine gönderileceği bildirildi.