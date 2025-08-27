2024 yılı verileirne göre hizmet sektörü girişim sayısı ve istihdamda lider, ticaret sektörü ise ciroda öne çıktı. 2024'te Türkiye'de hizmet sektörü girişimlerin yüzde 44,4'ünü ve istihdamın yüzde 39,2'sini oluştururken, ticaret sektörü yüzde 45,8'lik payla ciroda zirvede yer aldı.ANKARA (İGFA) - Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin İş İstatistikleri yönetmeliği (EBS 2019/2152) çerçevesinde, Türkiye’nin 2009-2023 yılları için Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri revize edildi. Kesin sonuçların Aralık 2025’te yayımlanması beklenirken, 2024 yılına ait geçici sonuçlar ekonominin nabzını tuttu.

HİZMET SEKTÖRÜ GİRİŞİM VE İSTİHDAMDA ZİRVEDE

2024’te faal olan 3 milyon 942 bin 781 girişimin yüzde 44,4’ü hizmet sektöründe, yüzde 35,1’i ticaret sektöründe yer aldı. İstihdamda ise hizmet sektörü yüzde 39,2’lik payla lider olurken, sanayi sektörü yüzde 27,2’lik pay aldı. Toplam istihdam 19 milyon 789 bin 7 kişi olarak gerçekleşti.

TİCARET SEKTÖRÜ CİRODA LİDER

Ciroda yüzde 45,8’lik payla ticaret sektörü ilk sırada yer aldı. Hizmet sektörünün ciro payı yüzde 16,9, sanayi sektörünün ise yüzde 30,2 oldu. Toplam ciro 91 trilyon 653 milyar TL’ye ulaştı. Üretim değeri ise 53 trilyon 157 milyar TL olarak kaydedildi. İmalat sektörü, 21 trilyon 927 milyar TL ile üretim değerinde en yüksek payı aldı. Ticaret 6 trilyon 764 milyar TL, inşaat 5 trilyon 905 milyar TL, ulaştırma ve depolama 4 trilyon 995 milyar TL, elektrik, gaz ve buhar üretimi ise 3 trilyon 263 milyar TL üretim değeri gerçekleştirdi.

Bu arada ciroda 250+ çalışanı olan girişimler yüzde 35,1’lik payla liderken, 1-9 çalışanı olan girişimler yüzde 24,7, 10-49 çalışanı olanlar yüzde 19,9, 50-249 çalışanı olanlar ise yüzde 20,3 pay aldı. İstihdamda ise 1-9 çalışanı olan girişimler yüzde 36,0 ile ilk sırada, 250+ çalışanı olanlar yüzde 27,8, 10-49 çalışanı olanlar yüzde 19,3, 50-249 çalışanı olanlar ise yüzde 16,9 pay aldı.

İMALAT SANAYİNDE DÜŞÜK TEKNOLOJİ HAKİM

İmalat sanayindeki girişimlerin yüzde 54,7’si düşük teknoloji faaliyetlerinde bulundu. Bu girişimler, istihdamın yüzde 48,5’ini ve cironun yüzde 35,9’unu oluşturdu. Faktör maliyetiyle katma değer 15 trilyon 749 milyar TL, mal ve hizmet satın alışları ise 79 trilyon 836 milyar TL olarak gerçekleşti.