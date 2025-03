Her kuşağın sanatçısı Edip Akbayram, İstanbul'da son yolculuğuna alkışlar, gözyaşları ve "Yıllar" şarkısıyla uğurlandı.İSTANBUL (İGFA) - Söylediği şarkılar ve türkülerle, yaşamı boyunca her kuşağa hitap eden sanatçı Edip Akbayram, 52 gün tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde, çoklu organ yetmezliğinden 2 Mart'ta, 75 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

Akbayram için bugün Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konsere Salonu'nda veda töreni düzenlendi. Çiçeklerle bezeli tabutu içinde son kez sahneye çıkan Akbayram; ailesi, sanatçı dostları, siyasiler, belediye başkanları ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Törene katılan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, merhum Akbayram’ın eşi Ayten Akbayram, kızı Türkü Akbayram, oğlu Ozan Akbayram, torunu Lavin ve diğer aile fertlerine taziyelerini iletti.

Her kuşağın sanatçısı Edip Akbayram için anma töreninde konuşan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Eminim toplumda cesur sanatçılar, cesur duruşlu insanlar hep var olacaktır. Ama Edip Akbayram'ın o zamansız ve her zaman yanımızda olacak olan cesareti ve sesi her daim yaşayacaktır. Bu toprakların en güzel türküleri, onun sesiyle nesilden nesile aktarılmaya devam edecektir. Edip Akbayram’ın ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin, sanat camiamızın ve milletimizin başı sağ olsun. Uğurluyoruz kendisini, ama hiçbir zaman unutmayacağız” diye konuştu.

Usta sanatçı Zülfü Livaneli, Akbayram’ın namuslu yaşayıp, namuslu gittiğini vurgularken, kızı Türkü Akbayram, babasını, “İlkeleri, dimdik duruşu, sarsılmaz, devrimci, Atatürkçü kimliği ile bu ülkeye bir Edip Akbayram geldi, ama asla geçmeyecek. Babam; birimizin memleket hasretinde, birimizin sevdasında, birimizin kavgasında, birimizin umudunda hep yaşayacak. Seni saklayacağım baba; önce kendim için, sonra herkes için, seni sesinde yaşatacağım. Bir evlat olarak seninle gurur duydum, seninle gurur duymaya devam edeceğim. Hoşça kal babacığım” sözleriyle uğurladı.

Akbayram’ın çiçeklerle bezeli tabutu, konuşmaların ardından zabıta tabutu tarafından omuzlara alındı. Akbayram’ın naaşı; alkışlar, göz yaşları ve sanatçının “Yıllar” şarkısı eşliğinde cenaze namazının kılınacağı Teşvikiye Camii’ne götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Kitlesel bir şekilde uğurlanan merhum Akbayram, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.