Kandıra Kaymaz’da bir evin bacasında mahsur kalan kukumav türü iki baykuş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavileri için Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yahyakaptan İtfaiye ekipleri yangın, trafik kazası gibi olayların yanı sıra ihtiyaç halinde vatandaşların yardımına da koşuyor.

Bu kapsamda Kandıra Kaymaz Mahallesi’nden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, bacada mahsur kalan kukumav türü iki baykuşu kurtardı. Profesyonel ekipmanları ile müdahale eden itfaiye ekipleri, baykuşları bacadan güvenli bir şekilde çıkarmak için 360 derece inceleme kamerası ile hayvanların sıkıştıkları noktayı tespit etti ve zarar görmeden çıkarılmalarını sağladı.

DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILDI

Mahsur kalan baykuşları kurtaran itfaiye ekipleri sağlıklı şekilde Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürerek usta ellere teslim etti. Yaban hayatı için önemli bir rehabilitasyon merkezi olarak bilinen, yaralı ve hasta hayvanların tedavisinin de görüldüğü Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde uzman veterinerler tarafından muayene edilen baykuşlar daha sonra doğal yaşam alanına yeniden bırakıldı.