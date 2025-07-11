TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi, BAOB Yerleşkesi’nde anlamlı bir etkinliğe imza attı.BURSA (İGFA) - TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından düzenlenen “Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğrencileri Mimar Sinan Sergisi” BAOB yerleşkesinde açıldı. Serginin açılış törenine Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şube Başkanı Zehra Çakır, Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Ali Sait Liman, BUÜ Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ebru Karahan Dalbaş, BUÜ Mimarlık Fakültesi misafir öğretim görevlisi Dr. Saliha Tupal Yeke, öğrenciler, akademisyenler ve mimarlar katıldı.

“ÜNİVERSİTELER İLE İŞ BİRLİĞİMİZ DEVAM EDİYOR”

Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek açılışta yaptığı konuşmada, “Çok anlamlı bir etkinlikte bir araya geldik. Mimar Sinan dünyaca bilinen büyük ustadır. ‘Mimar Sinan Haftası’ etkinlikleri kapsamında farklı bağlamlarda birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Şube içerisinde yaptıklarımız, üniversitelerle iş birliği içinde yürüttüğümüz projeler gibi birçok çalışmamız devam etmekte. Açılışını yaptığımız sergi de, yaklaşık bir ay süren etkinlik programımızın son gezisi çerçevesinde ortaya çıkan bir çalışmadır” dedi.

“ÇOK ANLAMLI BİR SERGİ”

Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Ali Sait Liman ise, “Burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. İçeriği, teması ve konusu ile çok anlamlı bir sergi oldu. Bir de Mimar Sinan Üniversitesi mezunu olarak bu etkinliğin benim için ayrı bir önemi var. Emek veren, destek olan ve bugün burada katılım gösteren herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“MİMAR SİNAN ÇOK ÖZEL BİR İSİM”

Bursa Uludağ Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ebru Karahan Dalbaş da, “Mimar Sinan, gerçekten çok özel bir isim. Sadece Türk kültürü ve sanatı için değil, dünya kültürü ve insanlık mirası açısından da büyük bir değere sahip. Teknik resim dersimizde, öğrencilerimizin Mimar Sinan’ı temel alan, ona odaklanan tasarımsal çalışmalar yapması bizleri gerçekten çok memnun etti. Bu süreçte katkı sağlayan tüm hocalarımıza, katılım gösteren öğrencilerimize ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“ÜÇ FARKLI ATÖLYE DÜZENLEDİK”

Serginin yürütücüsü olan BUÜ Mimarlık Fakültesi misafir öğretim görevlisi Dr. Saliha Tupal Yeke, desteklerinden dolayı Mimarlar Odası Bursa Şubesi yönetimine teşekkür ederek, “Bu yıl ilk kez Güzel Sanatlar Fakültesi ile bir iş birliği gerçekleştirdik. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde ders verme fırsatı buldum ve oradaki öğrencilerimizle birlikte atölyelerden birini hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.

Topal, üç farklı atölye düzenlediklerini anlatarak, “İlk atölyemiz, Mimar Sinan’ın eserlerini İstanbul’da yerinde incelediğimiz bir fotoğraf atölyesiydi. Bu atölyede, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden Doç. Dr. Aras Neftçi bizlere eşlik etti. Bu yıl ise öğrencilerimizle birlikte, ‘Mimar Sinan’ın eserlerinde altın oran var mı?’ sorusuna yanıt aradık. Çekilen fotoğraflarda oluşturduğumuz cetvellerle; kemer aynalarından kubbelere, cephenin genelinden küçük bir çini parçasına kadar çeşitli öğeleri analiz ettik. İkinci atölyemiz, Geleneksel Türk Sanatları öğrencileriyle birlikte Mimar Sinan’ın imzası üzerineydi. Altın orana uygun çerçeveler içinde imzayı ve çevresindeki formları kullanarak el çizimleri yaptılar. Bu çizimler, serginin ikinci bölümünü oluşturuyor. Üçüncü atölyemizde ise Mimarlık Fakültesi öğrencilerinden, Mimar Sinan’ın eserlerinde mekân ve form ilişkisini yorumlamalarını istedik. Bu çalışmaları üç boyutlu modellemelerle gerçekleştirdiler” diye konuştu.

Sergi, açılış konuşmalarının ardından ziyaretçilerini ağırladı.