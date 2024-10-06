Sakarya'da SASKİ Hendek'te bulunan Uludere İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde 8. sınıf öğrencilerini ağırladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da Hendek Uludere İçme Suyu Arıtma Tesisi öğrencilerin dersine konu oldu.

Öğrenciler, Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği dersi kapsamında düzenledikleri ziyarette su kaynaklarının incelenme aşamasını ve su arıtım süreçlerini yakından gözlemleme fırsatı yakaladılar.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ),Hendek Şehit Mahmutbey Ortaokulu 8. sınıf öğrencileriniHendek Uludere İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde misafir etti. Öğrenciler,Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği dersi kapsamında düzenlenen gezide, suyun kaynaktan musluklara ulaşana kadar geçenarıtma süreci öğrencilere aktarıldı.

Ziyaret sırasında öğrencilere içme suyunun arıtılma sürecinde izlenen aşamalar, kullanılan teknolojiler ve su kaynaklarının korunmasına yönelik alınan önlemler hakkında detaylı bilgi verildi. Uzmanlar tarafındansu kaynaklarının verimli kullanılması ve iklim değişikliğinin su üzerindeki etkileri üzerine bilgilendirmeler yapıldı.