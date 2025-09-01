Ankara’da görevli polis memuru, Kahramanmaraş’ta yaşayan engelli vatandaşın akülü sandalye ihtiyacını karşıladı.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Derneğin sosyal medya hesabından paylaşılan çağrıya kayıtsız kalmayan Ankara’da görevli hayırsever polis memuru Mustafa Şahin, engelli bir vatandaşın akülü sandalye ihtiyacını karşılayarak örnek bir davranışa imza attı.

Telefonla dernek yetkililerine ulaşan Mustafa Şahin, vatandaşın ihtiyacını karşılayacağını belirtti ve akülü sandalyeyi derneğe gönderdi.

Dernek Başkanı Tural Şahbazlı, akülü sandalyeyi ihtiyaç sahibi İbrahim Köse’ye teslim etti. Teslim sırasında yaşanan samimi diyalog ise herkesi duygulandırdı.

Dernek Başkanı Tural Şahbazlı’nın, “Abi geçen geldiğimizde bize dua ettiğini söylemiştin, yarın sabah namazında Mustafa Şahin abimize de dua et” sözlerine karşılık, İbrahim Köse’nin “Tabii ki edeceğim. Rabbim Mustafa Şahin abimizi de sizleri de her türlü kazadan beladan korusun” demesi gönüllere dokundu.

Öte yandan hayırsever polis memuru Mustafa Şahin, akülü sandalye tesliminden sonra İbrahim Köse’yi telefonla arayarak her türlü ihtiyacında yanında olacaklarını ifade etti.

Şahbaz Derneği’nin öncülüğünde gerçekleşen bu yardım, Kahramanmaraş’ta ihtiyaç sahibi vatandaşların yalnız olmadığını bir kez daha gösterdi.