AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, teşkilatının Bursa İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Bursa’nın stratejik önemine vurgu yaparken, AK Parti’nin 24 yıllık başarılarını ve Türkiye’nin vizyoner liderliğini değerlendirdi.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi. Yazıcı, Bursa’nın ticaret hacmi, üretimi ve sosyolojik zenginliğiyle Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden olduğunu vurguladı.

Bursa'nın ruhaniyeti ve beşeri zenginliğiyle tam bir laboratuvar niteliğinde olduğunu ifade eden Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, siyaset açısından da en önem verilen illerin başında olduğunu söyledi.

AK PARTİ’NİN 24 YILLIK YOLCULUĞU

Hayati Yazıcı, AK Parti’nin 14 Ağustos 2001’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulduğunu ve 19 kez milletin huzuruna çıkarak her seçimde tek başına iktidar olduğunu belirterek, "Milletimiz, egemenlik hakkını rasyonel bir şekilde kullanarak AK Parti’yi destekledi. Son seçimde Bursa’da bir miktar eksilme olsa da bunu telafi edeceğiz” diye konuştu.

Teşkilatların, partinin omurgası olduğunu ve dinamik yapısıyla başarıyı getirdiğini ifade eden Yazıcı, AK Parti’nin “Her şey Türkiye için, aydınlığa açık, karanlığa kapalı” sloganıyla kapsayıcı bir siyaset izlediğini vurguladı.

“Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” mottosuyla 23,5 yıldır milletin hayatını iyileştirmeye çalıştıklarını anlatan Yazıcı, ulaştırmadan savunma sanayine, sosyal politikalardan uzay çağına kadar birçok alanda kazanımlar elde edildiğini belirterek, "Tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet” değerlerinin 86 milyonun ortak mirası olduğunu, siyasi rekabetin ise projeler üzerinden yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

MUHALEFET ELEŞTİRİSİ VE TÜRKİYE’NİN VİZYONU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Bursa'daki değerlendirmelerinde muhalefetin vizyon ve proje eksikliğine dikkat çekerek, “Türkiye’de AK Parti dışında proje üreten bir parti maalesef yok. CHP’nin kısır siyaset anlayışından kurtulması gerekiyor” dedi.

Türkiye’nin Asya, Avrupa ve Afrika’nın kesişim noktasında stratejik bir konumda olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğiyle mazlum milletlerin güven noktası haline geldiğini vurgulayan Yazıcı, Gazze’deki soykırıma karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın insanlığın vicdanını temsil ettiğini belirtti.

Enflasyonla mücadelede kararlı adımlar atıldığını da belirten Hayati Yazıcı, dezavantajlı kesimlerin sıkıntılarını aşacaklarını ifade ederek, "Terörsüz Türkiye hedefiyle çalışıyoruz. Bu hedefe ulaştığımızda Türkiye, bölgesi ve dünya için daha güçlü olacak” diye konuştu.