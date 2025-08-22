Keşan’da kaldırımların araç park yeri olarak kullanılması vatandaşların tepkisine neden oluyor. Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyas Bey Caddesi’nde çekilen fotoğraflar, sorunu gözler önüne sererken, Keşan Belediyesi’nin sessizliği eleştiriliyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne’nin Keşan ilçesinde kaldırımların otopark olarak kullanılması, vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor.

Bir okur tarafından gönderilen fotoğraflar, Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyas Bey Caddesi’nde kaldırımların araçlarla işgal edildiğini ortaya koydu. Sorunun daha önce gündeme getirilmesine rağmen Keşan Belediyesi’nin herhangi bir çalışma yapmaması, vatandaşların tepkisini artırıyor.

Vatandaşlar, kaldırımların yaya kullanımı için tasarlandığını vurgulayarak, “Keşan’da kaldırımlar adeta otopark haline geldi. Bu durum, belediyenin konuya duyarsız kalmasından kaynaklanıyor. Yetkililerden çözüm bekliyoruz” dedi.

Şehir genelinde birçok noktada benzer manzaraların yaşandığı belirtiliyor.