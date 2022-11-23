Manevi ve edebi sohbetleri ile tanınan ünlü yazar Hayati İnanç,ÜniAk Öğrenci Topluluğunun paydaşlığıyla Bayburt Üniversitesinde konferans verdi.
Vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği söyleşi programına İl Başkanımız Sayın Hacı Ali Polat, Bayburt Üniversitesi Rektörü Mutlu Türkmen, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Arpalı Belde Belediye Başkanımız Abdurrahman Polattimur, İl Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Parti mensuplarımız ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği söyleşi programına İl Başkanı Hacı Ali Polat, Bayburt Üniversitesi Rektörü Mutlu Türkmen, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur,AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.