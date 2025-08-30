Türkiye'nin kuzeydoğu, Marmara ve Doğu Akdeniz bölgelerinde parçalı bulutlu hava bekleniyor. Orta ve Doğu Akdeniz'de yerel sağanak yağışlar görülebilir. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Marmara ve Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Adana, Osmaniye ve Rize çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, yurdun doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 21°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

EDİRNE 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

İSTANBUL 21°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

KIRKLARELİ 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Osmaniye ve Adana çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 24°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 19°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 23°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 16°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 20°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 19°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Rize çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 20°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 18°C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 21°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KARS 12°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 26°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, bugün (Cuma) akşam saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde geneli kuzeybatıdan 3 ila 5, bugün (Cuma) akşam saatlerinde güneyi 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, açıkları ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde güneyi 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde batısı 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, bugün (Cuma) akşam ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar; Doğu ve kuzeydoğudan, bugün (Cuma) akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.