Değişen dünyanın sigortacısı BNP Paribas Cardif Türkiye, müşteri odaklı dijitalleşme yatırımlarını sürdürüyor. Online Hasar Bildirimi Projesi’ni devreye alan firma, müşterilerinin tazminat bildirim süreçlerini dijitalleştirerek 7/24 erişilebilir, hızlı ve kolay bir deneyim sunuyor.İSTANBUL (İGFA) - BNP Paribas Cardif Türkiye, müşteri odaklı dijitalleşme stratejileri kapsamında önemli bir adım daha attı.

Şirket, Online Hasar Bildirimi Projesi’nin ilk fazını başarıyla devreye alarak, müşterilerinin tazminat başvuru süreçlerini dijital ortama taşıdı.

Hayat, Ferdi Kaza ve Kredi Sigortası ürünlerine sahip BNP Paribas Cardif müşterileri artık Türk Ekonomi Bankası (TEB) üzerinden sahip oldukları poliçeler için; online tazminat bildirimlerini Cardif Bireysel İnternet Şubesi veya CepteCardif mobil uygulaması üzerinden yapabiliyor ve başvuru süreçlerini takip edebiliyor. Poliçe sahipleri ayrıca SMS ve e-posta yoluyla süreç bilgilendirmeleri de alabiliyor. TEB müşterileri CepteCardif’e CEPTETEB üzerinden de direkt olarak tekrar şifre girişi yapmadan erişebiliyorlar.

BNP Paribas Cardif Türkiye İş Ortaklıklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Özüm, projenin müşteri deneyimine katkısına dikkat çekerek şunları söyledi:

“BNP Paribas Cardif Türkiye olarak müşterilerimizin işlemlerini daha hızlı ve kolay yapabilmesi için tüm süreçlerimizi dijitalleştirme hedefiyle hareket ediyoruz. İşsizlik, yaşam kaybı ve kritik hastalık tazminat süreçlerini online ortama taşınmasıyla birlikte, müşterilerimiz diledikleri yerden 7/24 başvuru yapabiliyor ve işlemlerinin her aşamasını anlık olarak takip edebiliyor. Ayrıca; iş ortaklarımız a racılığıyla sahip olunan işsizlik, yaşam kaybı, maluliyet ve kritik hastalık teminatlarına ait poliçeler için de online başvuru imkânı sunuyoruz. Tüm bu projelerimizin ortak hedefi, sigortayı müşterilerimiz için daha ulaşılabilir kılmak.”

Müşteri deneyimini merkeze alan dijital projeleri uçtan uca tasarladıklarının altını çizen BNP Paribas Cardif Türkiye Verimlilik, Teknoloji ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehlika Ertaş ise şu ifadeleri kullandı:

“Projelerimizi tasarlarken dijital kanallarımızdaki süreçleri daha yalın ve kullanıcı dostu hale getirmeye odaklanıyoruz. Online Hasar Bildirimi Projemiz de bunun güzel bir örneği. Bu sene ilk fazını devreye aldığımız bu projede hem TEB kanalındaki müşterilerimiz hem de otomotiv finansmanı tarafında yer alan partnerlerimiz aracılığıyla sahip olunan işsizlik, yaşam kaybı, maluliyet ve kritik hastalık gibi teminatlar içi n tazminat başvuruları dijital kanallardan kolayca yapılabilecek. Kullanıcılarımız başvurularını www.bnpparibascardif.com.tr adresindeki Bireysel İnternet Şubesi veya CepteCardif mobil uygulamamız üzerinden 7/24 gerçekleştirebilir.”

DİJİTALLEŞME YATIRIMLARI SÜRECEK

BNP Paribas Cardif Türkiye’nin Online Hasar Bildirimi Projesi dört fazdan oluşacak şekilde planlandı. İlk fazın devreye alınmasıyla TEB kanalındaki tüm bireysel müşteriler ve otomotiv finansman tarafında belirlenen partnerler üzerinden yapılan işsizlik, yaşam kaybı, maluliyet ve kritik hastalık başvuruları dijitalleşirken; sonraki aşamalarda cihaz sigortası ve otomotiv kasko hasar süreçlerinin de online platformlara taşınması hedefleniyor.

Online Hasar Bildirimi Projesi kapsamında Türk Ekonomi Bankası (TEB) üzerinden Hayat, Ferdi Kaza ve Kredi Sigortası poliçelerine sahip olan BNP Paribas Cardif müşterileri, tazminat başvurularını artık Cardif Bireysel İnternet Şubesi ve CepteCardif mobil uygulaması üzerinden 7/24 gerçekleştirebiliyor. Aynı zamanda, başvuruların durumunu anlık olarak takip edebiliyor ve süreçle ilgili SMS ve e-posta bildirimleriyle bilgilendiriliyorlar.