Saha Expo 2024'te savunma sanayine ilişkin sektör temsilcileri yeni modellerini tanıtırken, Aselsan da hava savunmaya karşı yeni ürünlerinin görücüye çıkardı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da süren Saha Expo 2024'te Aselsan'ın drone tehditlerine karşı geliştirilen yeni sistemleri ilk kez tanıtıldı.
Yeni ürünlerini görücüye çıkaran Aselsan'ın araçları ilgi gördü.
İşte Saha Expo 2024'te görücüye çıkan Aselsan'ın yeni hava güçleri...
- KORKUT 25 mm Yakın Hava Savunma Sistemi,
- BUKALEMUN GNSS Aldatma Sistemi,
- KANGAL FPV Anti-Drone Sistemi,
- SEDA 100-cUAV Akustik Drone Tespit Sistemi.