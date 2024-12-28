Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Başkan Öntürk’ün liderliğinde, 2024 Nisan-Aralık dönemlerini kapsayan çalışmaları değerlendirmek üzere Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Başkan Öntürk’ün liderliğinde, 2024 Nisan-Aralık dönemlerini kapsayan çalışmaları değerlendirmek üzere Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

HBB’ye bağlı tüm daire başkanlarının yanı sıra ilgili müdürler ve bürokratların da katıldığı toplantıda, 2024 yılında başlatılan projelerin yanı sıra 2025 için planlanan projeler de detaylı bir şekilde ele alındı.

BAŞKAN ÖNTÜRK’TEN HIZLANDIRMA TALİMATI

Daire başkanlarının sunumlarla brifing verdiği toplantı 8 saat sürerken Başkan Öntürk, yetkililerden detaylı bilgiler alarak görüş ve önerileriyle birlikte bazı projelerin hızlandırılması noktasında talimatlar da verdi. Yaptığı konuşmalarda Başkan Öntürk, HBB'nin kurumsal yapısını güçlendirme ve bürokratik işlemleri dijitalleşmesi vurgusu yaparken yapılan çalışmalar hakkında vatandaşların doğru bilgilendirilmesi üzerinde durdu.

HEDEFLER GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Hiçbir yerden hiçbir şekilde şikâyet gelmemesi amacıyla çalışmaların disiplinli bir şekilde yürütülmesini dile getiren Öntürk, 2025 yılında hayata geçirilecek projelerin de adım adım ve titizlikle takip edilmesinin altını çizdi. Özellikle vatandaşlarla doğru ve açık bir iletişim kurmanın önemine dikkat çeken Öntürk, 2025 yılında Hatay'ın geleceği için kararlı bir vizyon ortaya koymanın önemine de değindi.

HATAY, TURİZM CENNETİ OLACAK

Öntürk, “Belediye başkanlığı kum saati gibidir. Tıkanan sorunları çözmek bizim işimiz. HBB’ye ait hiçbir araç yatmayacak. Milleti çamurda yürütmeyeceğiz. Hatay, Orta Doğu’nun turizm cenneti olacak. Kendi imkanlarımızla şehrimizi en güzel şekilde yapacağız. Vatandaşlardan talepler gelmeden eksikleri tespit edip hizmet yapacağız.” dedi. Toplantıda ayrıca projelerde çocuklar ve gençlere yönelik özel bir yer verilmesine değinen Başkan Öntürk, şehrin temizliği ve düzeninin yanı sıra mezarlıkların bakımlarında da titizlik gösterilmesine değindi.

Çok kısa zamanda şehrin ayağa kalkması için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Öntürk, “2025 yılında Hatay Büyükşehir Belediyesi, o arzu ettiğimiz belediyeciliği oturtacak. 2025 yılından sonra tıkır tıkır işleyen bir mekanizma kurulmuş olacak.” diye konuştu.

2025'TE HATAY DAHA GÜZEL OLACAK

Suriye’deki son gelişmeler konusunda ise Öntürk, “13 senelik Suriye problemi hem Suriye adına hem de ülkemiz adına hayırlı bir neticeyle sonuçlanacak. Belediye olarak Suriye'nin başta ekonomik, sosyal, kültürel olmak üzere her türlü yapısına yönelik bir vizyon koymamız lazım. Hem şehircilik anlamında hem kardeş şehir anlamında ne yapılacaksa vizyonumuzu ortaya koymamız lazım. 2025 Hatay’ımız için çok daha iyi ve güzel olacaktır.” dedi. Mavi Bayrak alınması hususunda gerekli adımların atılması gerektiğini vurgulan HBB Başkanı, sahillerin temizliği ve modernizasyonu konusunda ise çalışmalara ivme kazandırılması talimatı verdi.

9 AYDA 1504 KM ASFALT

Hatay’ın inşa ve ihyasında HBB tarafından yapılacak konut projelerinin yanı sıra 9 aylık süreçte gerçekleştirilen 1504 km asfalt çalışmasının, eski yönetimin 8 yıllık asfalt serimiyle eş değer olduğu belirtildi. HATSU'nun altyapı, üstyapı, su deposu ve içme suyu projeleri üzerinde durulurken İtfaiye Dairesinin ise araç filosunun genişletilmesi ve yeni müfreze noktalarının oluşturulması planları ele alındı.

Bitki üretim çiftliği kurularak ihtiyaçların karşılanacağı ifade edilirken katı atık depolama tesislerinin durumu hakkında ise görüş alışverişi yapıldı.

İlçe belediyeleriyle sağlıklı iletişim ve iş birliğinin önemine de vurgu yapılırken İskenderun sahili tasarımı üzerine özel bir sunum da yapıldı.