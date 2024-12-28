Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelinde çocukların moral ve motivasyonunu arttıracak, fiziksel ve kültürel gelişimlerine destek olacak etkinlikleri hayata geçiriyor.

HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelinde çocukların moral ve motivasyonunu arttıracak, fiziksel ve kültürel gelişimlerine destek olacak etkinlikleri hayata geçiriyor.

HBB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Şehir Tiyatrosu oyuncuları, il genelinde dolaşarak "İki Bavul Dolusu" adlı okul öncesi oyununu son 9 ayda 10 bin 648 çocukla buluşturdu. 15 ilçede sahnelenen oyun toplamda 66 seans oynanırken yıl boyunca çocukların tiyatroyla tanışması ve sevmesi amacıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

2025 YILINDA FARKLI OYUNLAR DA GELECEK

Şehir Tiyatrosu yetkilileri, 2024 yılı boyunca il genelinde oyunlarını sahnelemeye devam ettiklerini ve yeni yılda da farklı çocuk ve yetişkin oyunlarıyla vatandaşların hizmetinde olacaklarını belirtti. Ayrıca ücretsiz olan “İki Bavul Dolusu” çocuk oyununa katılmak isteyen vatandaşların Hatay Büyükşehir Belediyesinin Alo 153 hattından detaylı bilgiye ulaşabilecekleri bilgisini verdi.