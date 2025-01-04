Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), çocukların mutlu ve huzurlu bir ortamda büyümelerine katkı sağlamak hedefiyle çocuklara yönelik farklı etkinlikler ve çalışmalar yürütüyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), çocukların mutlu ve huzurlu bir ortamda büyümelerine katkı sağlamak hedefiyle çocuklara yönelik farklı etkinlikler ve çalışmalar yürütüyor.

Büyükşehir, 2024 yılı Ağustos-Aralık arasında düzenlediği Mahalle Şenlikleri ve sinema gösterimleri ile 5 ayda toplamda 10 bin 690 çocuğa ulaştı.

HBB'nin Mahalle Şenlikleri; okullarda, sevgievlerinde ve kırsal mahallelerde gerçekleştirilen animasyon gösterileriyle 5 bin 380 çocuğun keyifli bir gün geçirmesini sağladı.

Ayrıca konteyner kentlerdeki çocuklar da unutulmadı. Açık hava sinema etkinlikleri ile 5 bin 310 çocuğa ulaşan HBB, onlara unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinliklerde çocuklara ikramlar ve hediyeler de verildi. Çocuklar, eğlenceli etkinliklerle dolu bir günün ardından mutlu bir şekilde ayrıldılar.

HBB yetkilileri, 2025 yılında da çocuklar gülsün diye onların yanlarında olmaya devam edeceklerini vurguladı.