Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Halk Dansları Topluluğu tarafından “Hasat” temasıyla sahnelenen yıl sonu etkinliği, Denizlili sanatseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Halk Dansları Topluluğu, yıl boyunca sürdürdükleri özverili çalışmalarını unutulmaz bir gösteriyle taçlandırdı. “Hasat” temasıyla sahnelenen yıl sonu etkinliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda sanatseverlerle buluştu. Renkli kostümler, coşkulu müzikler ve minik yüreklerin büyük heyecanla sahneye taşıdığı halk oyunları izleyicilerden tam not aldı. Gösteride Ege’den Doğu Anadolu’ya, Karadeniz’den İç Anadolu’ya kadar birçok yörenin halk dansları sergilendi. Kültürel zenginliğin ve geleneksel motiflerin ön plana çıktığı gece, salonu dolduran izleyicilere adeta bir Anadolu yolculuğu yaşattı.

MİNİK DANSÇILAR ANADOLU’NUN KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ SAHNEYE TAŞIDI

Salonu dolduran izleyiciler, çocukların sergilediği performansla hem duygusal hem de gurur dolu anlar yaşadı. Minik dansçılar, sahnedeki enerjileri ve uyumlarıyla büyük beğeni toplarken, gösteri sonunda uzun süre alkışlandılar. Sanatseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği “Hasat” gösterisi, sadece bir dans performansı olmanın ötesinde, kültürel değerlerin yeni nesillere aktarılması açısından da önemli bir örnek oldu.