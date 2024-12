Müzik dünyasına taze bir soluk getiren Berjer Sessıon, artık dijital platformlarda dinleyicilerle buluşuyor.İSTANBUL (İGFA) - Hasan Azze’nin daha önce yayımlanmamış 5 özel şarkısından oluşan bu seri, ev sıcaklığında ve samimi bir atmosferde kaydedilmiş olmasıyla dikkat çekiyor.

Farklı türleri ve soundları bir araya getiren Berjer Sessıon, dinleyicilere hem eğlenceli hem de duygusal bir deneyim sunuyor. Instagram’da yayımlandığı dönemde büyük ilgi gören bu özel proje, artık her an ve her yerde dinlenebilmesi için dijital platformlardaki yerini aldı.

Dinleyicilerini benzersiz bir müzik yolculuğuna çıkaran bu seri, müziğin sadeliği ve derinliğiyle ruhlara dokunmayı hedefliyor. Projenin her detayıyla yakından ilgilenen Hasan Azze, “Şarkılar arasında kaybolmaya, kendi ritminizi bulmaya ve müziğin sizi sarmasına izin vermek için Berjer Sessıon’ı mutlaka keşfedin!” ifadelerini kullanıyor.

Berjer Sessıon şarkılarını, tüm dijital müzik platformlarından dinleyebilirsiniz.