Yaz mevsimi sona erse de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda müzik rüzgarı dinmiyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin en önemli müzik ve eğlence markalarından Jolly Joker’in, Paribu ana sponsorluğunda düzenlediği “Paribu Sunar: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri”, Eylül ve Ekim aylarında birbirinden değerli sanatçıları müzikseverlerle buluşturacak.
EYLÜL VE EKİM’DE 6 KONSER
Sonbahara uzanan konser serisinde 6 özel gece müzik tutkunlarını bekliyor:
19 Eylül – Levent Yüksel
20 Eylül – Yıldız Tilbe
21 Eylül – Gökhan Türkmen
6 Ekim – Yıldız Tilbe
7 Ekim – Hakan Altun
8 Ekim – Yaşar
YAZ BOYUNCA YILDIZ YAĞMURU
Konser serisi kapsamında bugüne kadar Harbiye’de; Berkay, Simge, Emre Aydın, Levent Yüksel, Derya Bedavacı ve Sıla sahne aldı. Ayrıca dünya çapında büyük hayran kitlesine sahip, Grammy adayı ABD çıkışlı grup Khruangbin, soul, rock ve psikedelik ezgileriyle Harbiye’de unutulmaz bir konsere imza attı.