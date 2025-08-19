Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ), Mihalıççık ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde uzun süredir yaşanan içme ve kullanma suyu sorununu kalıcı şekilde çözüme kavuşturdu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Mahallede yaşanan su yetersizliğinin giderilmesine yönelik olarak ESKİ ekipleri tarafından gerçekleştirilen etüt ve sondaj çalışmaları neticesinde, yerin 108 metre derinliğinde su rezervine ulaşıldı.

Suyun yerleşim birimine taşınması amacıyla, 90 mm çapında yüksek yoğunluklu polietilen borular kullanılarak yaklaşık 1812 metre uzunluğunda terfi hattı imal edildi. Yapılan yeni hat ile birlikte, su sondaj kaynağından alınarak biriktirme binasına ulaştırıldı ve sistem devreye alındı. Çalışma ile Hamidiye Mahallesi’nin içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanarak, mahallede uzun süredir yaşanan su sorunu ortadan kaldırıldı.

Hamidiye Mahalle Muhtarı Ferhat Karataş, yürütülen çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye ve ESKİ Genel Müdürlüğü ekiplerine teşekkürlerini iletti.