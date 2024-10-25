Haluk Bilginer ile Angelina Jolie'nin yeni kareleri sosyal medyayı salladı!
Angelina Jolie ile Haluk Bilginer'i bir araya getiren Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas'ın hayatını konu alan "Maria" adlı film için meraklı bekleyiş sürüyor. Oscar yarışının güçlü bir adayı...Devamı için tıklayınız
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