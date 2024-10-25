Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Somali'de yeni görev yerine ulaştığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - X platformundan mesaj yayımlayan Bakan Bayraktar ''Oruç Reis kıtaları aşan yolculuğunda görev yerine ulaştı. Yerli ve milli sismik araştırma gemimizi bugün Somali’de karşılıyoruz'' dedi.

Oruç Reis 5 Ekim'de İstanbul Boğazı'ndan Somali'deki yeni görevine uğurlanmıştı.

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Araştırma Gemisi, 5 Ekim'de Somali'de araştırma yapmak için harekete geçmişti.

SİSMİK VERİ TOPLAYACAK

Oruç Reis, Somali açıklarındaki 3 ruhsat sahasında bu sahalara özel olarak bugüne kadar hiç yapılmamış olan üç boyutlu sismik bir çalışma icra edecek. Yaklaşık 7 ay sürmesi beklenen faaliyet sırasında Oruç Reis hem doğal gaz hem de petrol için veri toplayacak. Toplanan veriler Ankara’da analiz edilecek ardından da sonuçlara bağlı olarak belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmaları başlayacak.