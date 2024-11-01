Meteoroloji'nin yayınladığı hava tahmin raporuna göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Kasım Cuma gününe ilişkin günlük hava tahmin raporunu yayınladı.

Yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyrederken, sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde Pazar günü azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde doğu ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.