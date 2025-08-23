Bursa Gümüşhaneliler Birlik ve Dayanışma Derneği, 40 kişilik bir grup halinde memleket hasretini şehrin her ilçesini gezerek giderirken protokol eşliğinde karşılanan heyet, iki şehir arasında köprü görevi görmenin ve turizm destinasyonunu canlandırmanın yollarını masaya yatırdı. İznik ile Kürtün ilçeleri arasında kardeş şehir çalışmaları yapılacak.GÜMÜŞHANE (İGFA) - Bursa'da yaşanan Gümüşhanelilerin çatı kuruluşu Bursa Gümüşhaneliler Birlik ve Dayanışma Derneği, düzenlediği programlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bursa'da görev yapan sağlıkçılar, eğitimciler, iş insanları ve her ilçede yaşayan Gümüşhaneliler ile ayrı ayrı kahvaltıda bir araya gelen yönetim, şehirdeki Gümüşhaneli envanterini çıkararak birlik ve beraberliği pekiştirmeyi amaçladı.

Akabinde bir ilk olma özelliğini taşıyan 'Gümüşhaneli İş İnsanları ve Esnafları' dergisini çıkararak Bursa'daki üretim, istihdama etki eden firmaları tanıtırken hemşehrilerine ticari fayda sağlamayı hedefledi.

Son olarak Bursa ile Gümüşhane arasında turizm destinasyonu oluşturmayı planlayan Adem Bayram başkanlığındaki dernek, 'Sıla-i Rahim' programıyla 1 hafta boyunca Gümüşhane'nin tüm ilçelerini gezme fırsatı yakaladı.

Programın ilk gününde şehir merkezinde Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Oktay Yıldız, Bayburt Üniversitesi Rektörü Mutlu Türkmen, GTSO Başkanı İsmail Akçay gibi şehrin en üst protokolü tarafından karşılanan heyet, Canca Kalesi, Süleymaniye Mahallesi, Gümüşhane Müzesi gibi tarihi ve turistik yerleri gezme fırsatı yakaladı.

Programın ikinci gününde Kelkit'i ziyaret eden heyet, Belediye Başkanı Ünal Yılmaz ve İlçe Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz tarafından KİPTAŞ Parkında karşılandı. İlçede bulunan Satala Antik Kentini gezdikten sonra aynı gün Köse'yi de ziyaret eden heyeti Belediye Başkanı Turgay Kesler makamında ağırladı. Bursalı heyeti, akşam saatlerinde ise Gümüşhane Belediyesi Eski Başkanı Ercan Çimen kabul etti.

Programın üçüncü gününde Şiran'da bulunan heyeti Belediye Başkanı Abdulbaki Kara karşılarken Tomara Şelalesi başta olmak üzere ilçenin tarihi ve turistik yerleri ziyaret edildi. Akşam saatlerinde ise Gümüşhane'nin kültürel mirası 'Herfene Gecesi' düzenlenerek saz ile türkülerin bütünleşmesi ile doyasıya eğlenildi.

Dördüncü güne gelindiğinde heyet, Kürtün ve Özkürtün'ü ziyaret ederken Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut tarafından Kürtün Barajı manzaralı Pamuklu Sosyal Tesisleri'nde ağırlandı. Buradaki organizasyona Gümüşhane İl Genel Meclis Üyesi İrfan Bayram, Kürtün Belediye Meclis Üyesi Haydar Yılmaz, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erkan Temiz de yer aldı.

Örümcek Ormanları, Erikbeli ve Güvende Yaylaları, Saz Alanı gibi ilçenin doğa harikaları gezilirken aralarında Bursa İznikli şehidin de meftun bulunduğu Kabaktepe Şehitliği ziyaret edildi.

Program Torul'da son bulurken heyet, Belediye Başkanı Enver Evrim Özdemir tarafından karşılandı. İstanbul GÜDEF Başkanı Birol Bozbey'in de eşlik ettiği ilçedeki organizasyonda Demirkapı Köyü ziyaret edildi. Hayatının baharında katledilen şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın kabrini ziyaret eden heyet akabinde Cam Seyir Teras'ından Torul'u seyretme şansını buldu. Programın devamında sarkıt ve dikitleri ile dünyaca ünlü Karaca Mağarasını ziyaret edildi.

Dernek Başkanı Adem Bayram, 1 haftalık program boyunca misafirperverlikleri dolayısıyla şehrin eminleri protokole teşekkür ederken bu gezi turunun iki şehir arasındaki turizm destinasyonu olarak sürekli hale getirilmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını iletti. Özellikle Kürtün Kabaktepe Şehitliğinde meftun bulunan Bursa İznikli şehidin hikayesini ön plana çıkartarak Kürtün ile İznik'in kardeş ilçe olması için girişimlerde bulunacaklarını da sözlerine ekledi.