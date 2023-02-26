Gümüşhane Yeni Şehir Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. Gümüşhanespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, karşılaşma için 3 bin bilet satıldığı belirtildi. 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Gümüşhanespor karşısında iyi bir futbol sergileyen Bayburt Özel İdarespor, ilk yarısını 2-1 önde tamamladığı maçın ikinci yarısında kalesinde bir gol daha görerek beraberliğe razı oldu.

Bayburt Özel İdarespor'un gollerini Güray Fırat ile Tuncay Kılıç atarken, Gümüşhanespor'un gollerini ise penaltıda Hasan ile Ahmet Sarı attı. 2-2 biten karşılaşmayı Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de izledi. Öte yandan hem depremzedelere destek verilmesi anlamında hem de lige verilen arada iyi bir hazırlık maçı oynayan Bayburt Özel İdarespor, önümüdeki hafta pazar günü İstanbul deplasmanında Arnavutköy Belediyesi ile lige kaldığı yerden devam edecek

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