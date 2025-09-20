Uzun yıllar Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda tesis amirliği yapan, ancak yakalandığı amansız hastalık sonrasında aramızdan ayrılan Gültekin Kavak adına düzenlenen turnuvanın Voleybol Turnuvası’nın ikinci gününde Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kuwait Club’ı 3-2 mağlup etti.BURSA (İGFA) - Organizasyonun ilk gününde Libya ekibi Swehly Club’ı 3-0 mağlup eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda 4 takımın katılımıyla düzenlenen turnuvanın ikinci gününde de istediğini aldı. Rakibi karşısında ilk seti 25-21 kaybeden Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci seti 25-15 aldı. Üçüncü sette rakibinin 25-22’lik üstünlüğüne engel olamayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, dördüncü seti 25-18 alınca maç tie-break setine taşındı.

Finale setini de 15-12 alan Bursa Büyükşehir Belediyespor maçtan 3-2 galip ayrıldı ve 2’de 2 yaptı. Turnuvanın ikinci gününde oynanan diğer karşılaşmada ise 25-16, 25-14 ve 25-18’lik setlerle Gebze Belediyespor, Swehly Club’ı 3-0 mağlup etti.

Organizasyonun son gününde bugün saat 15.00’te Swehly Club-Kuwait Club, saat 17.30’da ise Gebze Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak.