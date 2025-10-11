Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde hayata geçirilen Türkiye’nin ilk uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Dünya Uzay Haftası kapsamında ülke genelinde büyük ilgi gören bir etkinliğe imza attı.BURSA (İGFA) - BTSO’nun vizyoner yaklaşımıyla Bursa’da kurulan GUHEM, Türkiye’nin uzay ve havacılık ekosistemine yön veren öncü bir merkez olarak faaliyetlerini sürdürüyor. 2023 yılından bu yana Dünya Uzay Haftası Türkiye Ulusal Koordinatörlüğü görevini başarıyla yürüten merkez, bu yılki etkinliklerle de gençleri, bilim insanlarını ve toplumu geleceğin uzay çalışmalarına daha da yakınlaştırmayı hedefledi.

Mars’ta Yaşam Hayali Binlerce Öğrenciyi Buluşturdu

Program kapsamında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bilim İletişimi Direktörü ve Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, “Mars’ta Ne Zaman Yaşayacağız?” başlıklı sunumuyla öğrencilerle buluştu. Programa Türkiye’nin dört bir yanından katılan öğrenciler, Mars’ta yaşam olasılıklarını, uzay araştırmalarındaki son gelişmeleri ve geleceğin astronotlarını bekleyen zorlukları keşfetme fırsatı buldu.

“Asıl Değer, Gençlerin Hayal Gücünde”

Dr. Umut Yıldız, çocukların uzaya olan ilgisinin önemine dikkat çekerek, şunları söyledi: “Bugün 70 bin öğrenciyle aynı anda uzaya baktık. Bu sayıdan çok daha değerli olan, bu gençlerin merakı ve hayal gücü. Mars’a gitmek bir hedef; ancak asıl yolculuk, bu çocukların bilime inançla yöneldiği her an başlıyor. GUHEM, Türkiye’nin uzay farkındalığını artırmak ve yeni nesillere ilham vermek için çok kıymetli projeler gerçekleştiriyor. Dünya Uzay Haftası’nda böyle bir buluşmaya ev sahipliği yapmak gerçekten çok anlamlı oldu.”