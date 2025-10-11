Dünya Bankası ve İller Bankası işbirliğiyle hazırlanan, 'Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi' kapsamında pilot illerden biri seçilen Antalya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Bankası ve İLBANK yetkililerinin katılımıyla bir çalıştay toplantısı düzenledi. Çalıştay kapsamında Dünya Bankası heyeti Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ile bir araya geldi.ANTALYA (İGFA) - Çevre ve doğa dostu projeleriyle Türkiye’ye örnek olan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Dünya Bankası finansmanı ile yürütülmesi planlanan 'Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi' kapsamında Antalya pilot il seçilmişti. Proje kapsamında çalışmalar sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Dünya Bankası APEX Türkiye Temel Veriler ve Önlemler Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya Dünya Bankası/IFC uzmanları, İLBANK yetkilileri, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT temsilcileri katıldı. Çalıştayda, APEX iklim yatırım fırsatları tanı ve analiz verileri, enerji ve ulaşım sektörleri konusu, katı atık, su ve atıksu sektörleri konularında görüşmeler yapıldı.

ANTALYA’NIN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ

Çalıştay heyeti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir’i de ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çevre ve doğa dostu projelerle Antalya’nın geleceğine yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirten Başkan Vekili Özdemir, “Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen ve pilot il olarak seçildiğimiz “Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi” kapsamında önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptık. Dünya Bankası yetkilileri, IFC uzmanları, İLBANK temsilcileri ve Belediyemizin uzmanları ile APEX İklim Yatırım Fırsatları Aracı için temel veriler değerlendirildi. Bu süreç, Antalya’nın yeşil dönüşüm, iklim finansmanı ve sürdürülebilir şehirleşme alanındaki liderliğini güçlendirecek; Dünya Bankası destekli yatırımlara yön verecek” diye konuştu.