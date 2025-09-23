Manisa’nın Gördes ilçesi ile Balıkesir’in Sındırgı ilçesini birbirine bağlayan yol, dört belediyenin ortak çalışması ile yenilendi.MANİSA (İGFA) - Manisa'da el ele gerçekleştirilen çalışmayla bölgede yılların sorunu çözüldü. Açılış töreninde konuşan Başkan Besim Dutlulu ve Başkan Ahmet Akın, birlik ve beraberliğe vurgu yaptı.

Gördes’e bağlı Kobaklar Mahallesi ile Sındırgı’ya bağlı Yaylabayır Mahallesi arasında kalan ve iki ilçeyi birbirine bağlayan yol, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gördes Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi’nin iş birliğiyle sathi kaplama yöntemiyle yenilendi.

“YILLARCA BU YOL ÜZERİNDEN SİYASET YAPILDI”

Açılış törenine CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ilçe belediye başkanları, muhtarlar ve bölge halkı katıldı.

“DAYANIŞMAYLA, BİRLİKTELİKLE AŞAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR SORUN YOK”

Törende konuşan Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, “Sındırgı ve Gördes birbirine sırtını dayamış ama küslerdi. Biz bu küslüğü bitirdik, şimdi meyvelerini yiyoruz. Altyapıyı biz, üst yapıyı Manisa Büyükşehir üstlendi. Balıkesir ve Sındırgı da katkı sundu. Dayanışmayla aşamayacağımız hiçbir sorun yok” dedi.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ise, “Yıllarca bu yol üzerinden siyaset yapıldı. Ama bu yolu yapmak bize nasip oldu. Vatandaşlarımız artık daha kısa ve güvenli bir güzergâha sahip” ifadelerini kullandı.

“DAYANIŞMA İLE BİR BİR SORUNLARI ÇÖZÜYORLAR”

Açılış töreninde konuşan CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, “Belediye başkanlarımıza kazandırmış oldukları bu güzel yol için çok teşekkür ediyorum. Güzel yürekli belediye başkanları inandıkları bu yolda dayanışma ile bir bir sorunları çözüyorlar. İşte bunun hayat bulmuş halini hep birlikte burada görüyoruz. Daha güzel işler yapacağız. Bu hizmetleri sizlerle buluşturan belediye başkanlarımıza ve emekçilerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Bizde ayrım yok, ayrı gayrı yok. Tek hedefimiz halkımıza en iyi hizmeti sunmak. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da, “Birlik olunca her şey çok güzel oluyor. Bu yol, cesaretin, vicdanın ve halk sevgisinin bir ürünü. Birliğimiz daim olsun” sözleriyle duygularını paylaştı.