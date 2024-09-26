Gölcük Belediyesi ekipleri, Merkez Mahallesi’nde bir binada çıkan yangında büyük hasar gören evde temizlik çalışması yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi ilçede yaşayan vatandaşlarının her ihtiyacına koşmaya devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında dün öğlen saatlerinde Merkez Mahallesi 37. Sokak’ta bir apartman dairesinde çıkan ve büyük hasara sebep olan yangın sonrasında hızla çalışma başlattı. Yangında mağdur olan ailenin yardımına koşan belediye ekipleri, yangın çıkan evde temizlik çalışması başlattı. Büyük oranda yanan eşyaları dışarı çıkaran ekipler, kullanılabilir eşyaları ayırarak evi tamamen temizledi.

Yangından son anda yara almadan kurtulan Birdal ailesi, yapılan çalışmalar için Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve ekibine teşekkür ettiler.