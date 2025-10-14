Bursa Osmangazi Belediyesi, şehir estetiğini korumak ve planlı kentleşmeyi sağlamak amacıyla kaçak yapılaşmaya karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. İlçede tespit edilen her kaçak yapı, belediye ekiplerinin titiz çalışmalarıyla tek tek ortadan kaldırılıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimler kapsamında Güneştepe Mahallesi 696’ncı Sokak’ta bulunan bir binada ruhsata aykırı inşaat yapıldığı tespit edildi. İncelemeler sonucunda mevcutta dört katlı olan yapıya sonradan izinsiz olarak iki kat eklendiği belirlendi. Kaçak yapılaşmanın önüne geçmek ve kentte düzenli yapılaşmayı korumak için harekete geçen ekipler, yasal sürecin tamamlanmasının ardından gerekli güvenlik önlemleri alarak yıkım işlemini gerçekleştirdi. Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün de destek verdiği çalışmalar, çevrede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan koordineli bir şekilde sona erdi.

Osmangazi Belediyesi, imar düzenini bozan, vatandaşların güvenliğini riske atan ve kent dokusuna zarar veren hiçbir kaçak yapıya izin vermeyeceğini bir kez daha gösterdi.