Gölcük Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı başlangıcına hazırlanan çocuklara yönelik Anıtpark’ta “Okula Merhaba” etkinliği düzenleyecek.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, çocukların okul başlangıcı heyecanını artırmak ve yeni eğitim-öğretim yılı öncesi eğlenceli bir gün yaşatmak amacıyla "Okula Merhaba" etkinliğine hazırlanıyor.

5 Eylül 2025 Cuma günü saat 18.00'da başlayacak olan etkinlikte, çocukların yüzünü güldürecek birbirinden renkli gösteriler ve aktiviteler yer alacak.

Program kapsamında; jonglör ve akrobasi gösterileri heyecanlı anlar yaşanacak. Miniklerin çok seveceği kukla gösterisinin sahneleneceği etkinlikte, sevimli maskotlar da çocuklarla buluşacak. Çeşitli yarışmalar ile eğlence ve rekabet bir araya geleceği eğlence alanında katılımcılara özel İkramlar sunulacak.

OKUL ZİLİ ÖNCESİ Bİ DÜNYA EĞLENCE

Çocukları etkinliğe davet eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Yeni eğitim-öğretim yılına başlarken, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için hem eğlenceli hem de öğretici bir programla bir araya geliyoruz. Çocuklarımızın yüzlerindeki gülümseme, bizlere en büyük motivasyon kaynağıdır. Tüm çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini bu güzel buluşmaya davet ediyorum. Gelin, yeni eğitim-öğretim yılına birlikte “merhaba” diyelim. Bu vesileyle 2025-2026 eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum” dedi.