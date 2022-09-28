Gökçederespor grup 1.si olarak çeyrek finalde İstanbul Yakupabdalspor’u 6-3 yendi. Çayıryoluna 4-3 yenilerek elendi. İstanbul Gökçederespor Klübünden yapılan açıklamada Klüp Başkanımız Bayram Şeker, Futbol Şube Sorumlusu Ertaç Akdeniz, Berhan Aygün, Teknik Direktörümüz Sümmani Açıkgöz, Sponsorlarımız Orkun Altun ve Raci Akcan ile birlikte 2023 yılında yapılacak turnuvalarda şampiyonluk parolası ile çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Yıllar içinde yapılan maçlarda eksikliklerimizi gördük ve başarıya ulaşmak için çok tecrübeler edindik. Eksik yanlarımızı telafi ederek hedefe ulaşacağımıza inancımız tamdır. Bu noktada Gökçedere Beldesi halkının ve sponsorlarımızın desteğine ihtiyacımız olduğunu belirtmekte fayda görüyoruz. Gökçedere Derneğimizin üyelerine maddi ve manevi desteğini esirgemeyen tüm dostlarımıza ve Gökçedere Belediye Başkanımız Yavuz Bakır’a desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde hazırlıklarımızı sürdürüp başarıya ulaşacağımıza olan inancımız tamdır açıklaması yapıldı.

Haber: Arif Azak