Puratos, Dünya Ekmek Günü’nde Anadolu’nun bereketli topraklarında yetişen yadigâr Sorgül buğdayı ile hazırlanan Ekşi Mayalı Göbeklitepe Ekmeği ile binlerce yıllık ekşi maya geleneğini sofralara taşıyor.İSTANBUL (İGFA) - Göbeklitepe Ekmeği’nin kalbinde yer alan Sorgül buğdayı, Mezopotamya’nın bereketli topraklarında yetişen ve binlerce yıllık bir geçmişe sahip nadide bir buğday türü. Puratos’un Sapore Sorgül ekşi mayasıyla birleşen bu değerli buğday, ekmeğe benzersiz bir lezzet ve uzun süre dayanıklılık kazandırıyor. Sorgül buğdayı, Mardin Ovası’nın zengin topraklarında yetişiyor ve Puratos’un modern ekşi maya teknolojisiyle harmanlanarak hem geleneksel hem de yenilikçi bir ürüne dönüşüyor.

Yüzyıllar boyunca orijinal yapısını koruyarak günümüze ulaşan yerel tohumlardan elde edilen buğdayları “yadigâr buğday” olarak adlandırdıklarını belirten Puratos Türkiye Genel Müdürü Bora Akın, “Sorgül buğdayı, Anadolu'nun zengin geçmişini simgeleyen yadigâr bir buğday. Puratos olarak, bu buğdayın tarihsel değerini modern ekşi maya tekniklerimizle birleştirerek, Göbeklitepe Ekmeği ile bir anlamda tarihe saygı duruşunda bulunuyoruz. Ekmeğin geleceği geçmişinde saklıdır diyerek hem geçmişten bir değeri koruyor hem de buğdayın gelecekteki rolünü biliyor ve yeniden tanımlıyoruz.” dedi.

Göbeklitepe Ekmeği’nin sadece bir ekmek olmadığını, binlerce yıllık bir mirasın modern sofralara taşındığını ifade eden Akın, “Puratos olarak biz de, yadigâr Sorgül buğdayından yaptığımız Sapore Sorgül ekşi mayasıyla ekşi mayalı Göbeklitepe Ekmeği’ni hayata geçirdik. Umarız, sadece Sorgül buğdayının değil diğer lezzet yadigârlarımızın değeri daha çok bilinir ve bu yadigârlar uzun yıllar yaşatılır.” dedi.