Avrupa Birliği Başkanlığı’nın ulusal otorite görevini yürüttüğü Interreg NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 birinci teklif verme çağrısı kapsamında Güney Edirne Katı Atık Birliğin (GÜNEKAB) liderliğinde “Karadeniz Havzasında Sürdürülebilir Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Uygulamaları için Sınır Ötesiİşbirliği” /Go2Recycling/ adlı ve BSB00027 No’lu proje kapsamında Keşan Belediye Başkanı ve GÜNEKAB Başkanı Op.Dr.Mehmet Özcan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Türkiye, Gürcistan, Romanya ve Bulgaristan’ın da, dahil olduğu projenin açılış toplantısı, 17 Aralık 2024 Salı günü düzenlendi.

Keşan Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantı, saat 15.00’de başladı.

3 gün sürecek proje toplantısı, 4 ülkeden 5 kurum ve kuruluşu olan; Türkiye’den GÜNEKAB ve Uzunköprü Belediyesi, Romanya’dan GalatiTeknopol Derneği, Bulgaristan’ın Sozopol Belediyesi ve Gürcistan’ın İmereti Bilim Adamları Birliği “Spectri” iş birliğinde gerçekleştirildi.

Proje kapsamında en önemli küresel çevre sorunlarından biri olan çevre kirliliği, atık yönetimi hususunda olan bilinenler ve alışkanlıklar, etkili atık yönetimi için planlama ve altyapı, toplumda sorumlu davranış ve çevre bilincinin oluşturulması, yerel politika yapıcılarına iyi örneklerle destek sunulması gibi konular ele alındı.

Toplantının açılış konuşması Keşan Belediye Başkanı ve GÜNEKAB BaşkanıOp.Dr.Mehmet Özcan tarafından gerçekleştirildi.

DAHA TEMİZ VE DAHA YEŞİL BİR KARADENİZ HAVZASI İÇİN PAYLAŞILAN BİR TAAHHÜT YOLCULUĞUNA ÇIKACAĞIZ

Konuşmasına, “Go2Recycling projesinin açılış toplantısına, Keşan’a hepiniz hoş geldiniz.” diyerek başlayan Başkan Özcan şunları söyledi: “Önümüzdeki 3 gün boyunca, sadece bir ortaklık değil, aynı zamanda daha temiz ve daha yeşil bir Karadeniz Havzası için paylaşılan bir taahhüt yolculuğuna çıkacağız.Keşan Belediye Başkanı ve GÜNEKAB Başkanı olarak, bu önemli buluşmaya ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyuyorum. Bugün burada sadece Türkiye, Romanya, Bulgaristan ve Gürcistan gibi farklı ülkelerin temsilcileri olarak değil; aynı zamanda sürdürülebilir bir geleceğin ortak sorumluluğunu üstlenmiş bireyler olarak bir aradayız.Go2Recycling kısa adlı ortak projemiz, 2023 yılında hazırlanmış olup, 2024 yılının Eylül ayında Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığın Ulusal Otorite görevini yürüttüğü Interreg NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında desteklenmektedir. Bu projenin hazırlanması için sunulan destek ve şimdi uygulama aşamasında hedeflerine ulaşması için katkılarından dolayı tüm proje ortaklarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Uzmanlığınız ve bağlılığınız, hepimizin ortak taahhüdü olan temiz çevre hedeflerin gerçekleştirilmesinde hayati bir rol oynayacaktır.”

YENİDEN KULLANIM VE GERİ DÖNÜŞÜM İLKELERİNİ GÜNLÜK HAYATA KAZANDIRMAYI AMAÇLIYORUZ

Başkan Mehmet Özcan, konuşmasına şöyle devam etti: “Go2Recycling projesi, birleşik çabalarımızla neler başarabileceğimizin güçlü bir örneğidir. Yetersiz atık yönetimi altyapısı, kamu farkındalığının eksikliği ve hayati ekosistemlerdeki kirlilik gibi zorlukları ele alarak, bu girişim Karadeniz Havzası bölgesinde kalıcı bir etki yaratma potansiyeline sahiptir.Burada, Keşan’da, bu vizyonu hayata geçirme yolunda öncülük etmekten gurur duyuyoruz. Bildiğiniz üzere Keşan merkezinde bölgemizdeki ilk birinci sınıf atık getirme merkezinin yanı sıra, çevre ilçelerdeEnez, İpsala ve Uzunköprü’de mobil toplama merkezleri kurarak, yalnızca çözümler sunmayı değil; aynı zamanda sürdürülebilir uygulamalar için adım atmayı hedefliyoruz. Keşan merkezinde kurulacak olan tesis sadece toplama noktası değil; aynı zamanda çevreye duyarlı bina olarak öğrenme, tanıtım ve vatandaşların katılımını teşvik eden alan olacaktır. Böylece, atık yönetiminde öne gelen atıkları azaltma, yeniden kullanım ve geri dönüşüm ilkelerini günlük hayata kazandırmayı amaçlıyoruz.Bu üç gün boyunca fikir alışverişinde bulunacak, bilgi paylaşacak ve yalnızca bölgelerimize değil, bizden sonraki nesillere de fayda sağlayacak bir projenin temelini atacağız. Bu fırsatı yenilikleri teşvik etmek, ortaklıklarımızı güçlendirmek ve hizmet ettiğimiz topluluklara ilham vermek için değerlendirelim.”

PROJEYİ HEP BİRLİKTE BÜYÜK BİR BAŞARIYA DÖNÜŞTÜRELİM

Başkan Özcan konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Bu etkinlik kapsamında düzenlenecek tartışmalardan, çalıştaylardan ve faaliyetlerden en iyi şekilde yararlanmaya davet ediyorum. Birlikte, sürdürülebilirliğin sadece bir hedef değil; Karadeniz Havzası için bir gerçeklik haline geldiği bir gelecek yaratabiliriz.

Keşan’a tekrar hoş geldiniz ve bu önemli amaca olan bağlılığınız için teşekkür ederim. Bu projeyi hep birlikte büyük bir başarıya dönüştürelim.Teşekkür ederim.”

PROJENİN TOPLAM BÜTÇESİ, 1.533.604,46 EURO OLARAK BELİRLENDİ

Konuşmanın ardından Proje Yöneticisi Şenay Çekiç tarafından projeyle ilgili sunum yapıldı.

Projenin hedefi hakkında bilgilendirmede bulunan Çekiç, şunları söyledi: “Özellikle doğal ve koruma altında olan, lagünler ve göller gibi biyolojik alanlara yakın yerleşim yerlerinde evsel atıkların ayrıştırılmasını, geri dönüşümü için doğru toplanmasını teşvik ederek Karadeniz Havzasında çöp sahası atıklarının ve kirliliğinin azaltılması için sürdürülebilir ve sınır ötesi işbirliğin kurulması, atıkların sürdürülebilir toplanması için gerekli altyapının oluşturulması, planlama ve sürdürülebilir eğitim yöntemleri ile halkın geri dönüşüm ve yeşil gelecek hakkında farkındalığını ve bilgisi arttırılmasıdır. Proje kapsamında proje lideri olan GÜNEKAB tarafından Trakya bölgesinde ilk ve tam donanımlı 1. sınıf atık toplama merkezi kurulacaktır. Bununla birlikte, projenin çok geniş etkisini ortaya çıkaracak 3 ilçe merkezine Uzunköprü, Enez ve İpsala merkezlerinde mobil atık getirme merkezleri oluşturulacaktır. 3 gün boyunca Keşan merkezde uygulanacak olan açılış toplantısı esnasında proje uzmanları tarafından atık yönetimi hususunda elde edilmiş olan iyi uygulamaların tanıtımı ve Çarşamba günü Atık Yönetim Uygulamaları Semineri gerçekleştirilecektir. Proje ortakları tarafından yapılan araştırmanın sonuçları, hedef bölgelerimizdeki yerel politika yapıcılar ve kamu kurumları için son derece değerli olacaktır. Avrupa bilgi ve politikalarını yerel stratejilerimize entegre ederek, topluluklarımızda davranış değişikliğini teşvik etmek için sağlam bir çerçeve oluşturabiliriz. Ortak çabalarımız, politika yapıcıları desteklemek ve sürdürülebilir atık yönetimi stratejilerini benimsemelerini sağlamak amacıyla hazırlanacak olan karar vericiler rehberi ile sonuçlanacaktır. Proje süresi 26 ay olup, Kasım 2026’da sona ermesi beklenmektedir. Avrupa Birliğin desteği ile beş ortağın yararlanacağı toplam hibe tutarı 1.380.244,01 EURO olup, toplam proje bütçesi 1.533.604,46 EURO olarak belirlenmiştir.”

Sunumun ardından toplantı, sona erdi.