Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, girişimcilerin iş kurma ve geliştirme süreçlerini desteklemek amacıyla 2 milyon TL’ye kadar katkı sunacaklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Bakan Kacır, KOSGEB’in “Girişimci Destek Programı – İş Geliştirme Desteği” kapsamında imalat, bilişim ve bilimsel araştırma alanlarında faaliyet gösteren girişimcilere destek sağlanacağını duyurdu.

Bakan Kacır, program çerçevesinde girişimcilerin personel, yazılım, makine-teçhizat, kalıp ve hizmet alımı giderlerinin karşılanacağını ifade etti.

2025 yılının ilk iki döneminde bin 127 projeye toplam 1 milyar 620 milyon TL destek verildiğini aktaran Bakan Kacır, geri ödemelerin 36 ay sonra başlayacağını duyurdu.

Başvuruların alınmaya başlandığı ve son başvuru tarihinin 31 Ekim 2025 olarak açıklandığı desteklerle ilgili detaylara KOSGEB’in https://kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/de adresinden ulaşılabiliyor.