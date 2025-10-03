İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi, yeni kültür ve sanat sezonuna dopdolu bir programla 'merhaba' diyecek. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde ekim ayı boyunca gerçekleşecek tiyatro, konser, stand-up ve çocuk oyunları her yaştan sanatseveri Beylikdüzü’nde buluşturacak.İSTANBUL (İGFA) - Sanatın öncüsü Beylikdüzü’nde yeni kültür ve sanat sezonu başlıyor. Beylikdüzü Belediyesi ekim ayında; Oya Başar, Nevra Serezli, Yasemin Yalçın ve Fırat Tanış gibi isimleri Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Beylikdüzü Sahnesi’nde ağırlayacak.

Yeni sezonda perdeler, 2 Ekim’de Dolunay Soysert ve Bülent İnal’ın başrollerini paylaştığı “Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler” oyunu ile açtı.

3 Ekim’de usta oyuncu Oya Başar ile sevilen oyuncu Begüm Birgören’in yer aldığı ödüllü komedi oyunu “Plastik Aşklar'”, 4 Ekim’de ise iki perdeden oluşan “On Yıl Sonra” oyunu sahnelenecek. 5 Ekim saat 13.00’da çocukların da keyifli vakit geçireceği “Charlie’nin Çikolata Fabrikasında“ oyunu izleyicisiyle buluşurken aynı günün akşamında Anadolu müziğini batı enstrümanlarıyla birlikte kullanan Ahmet Aslan müzikseverlerle buluşacak.

SEVİLEN İSİMLER BEYLİKDÜZÜ’NDE

Ekim ayında ayrıca, 7 Ekim’de “Kürk Mantolu Madonna” oyunu, 10 Ekim’de sevilen komedyen Doğu Demirkol, 11 Ekim’de ise Miray Akovalıgil stand-up gösterileriyle seyircinin karşısına çıkacak. 12 Ekim’de usta isim Nevra Serezli ve Aziz Sarvan’ın başrolü paylaştığı “Ağaçlar Ayakta Ölür”, 18 Ekim’de “Eser Yenenler ile İtiraf Et” doğaçlama tiyatro gösterisi, 19 Ekim’de “Seninle Evlenir Miyim?”, 22 Ekim’de “Shirley Valentine”, 24 Ekim’de “Mercaniye Çok Yaşa”, 28 Ekim’de “Fırat Tanış İle Gelin Tanış Olalım” oyunları izleyiciyle buluşacak. 23 Ekim’de ise Beylikdüzü Belediyesi tiyatro ekibinin hazırladığı “Kavuklu’nun Seçimi” oyunu ücretsiz olarak sahnelenecek. Ekim ayının kapanışını ise 31 Ekim’de Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı ve başrolünü usta isim Yasemin Yalçın’ın üstlendiği “Kadınlık Bizde Kalsın” oyunu yapacak.

Öte yandan yeni sezonda minik sanatseverler de unutulmazken birbirinden eğlenceli tiyatro oyunları çocuklarla buluşacak. 11 Ekim’de Enver Ertaş’ın yazıp yönettiği “The Illusionist”, 12 Ekim’de “Baby Shark Live Show”, 18 Ekim’de “Fareli Köyün Kavalcısı”, 19 Ekim’de ise “Rüyalar Sandığı” oyunları sahnelenecek. Sanatseverler, etkinlik takvimine ve detaylı bilgiye, www.beylikduzu.istanbul adresinden ulaşabilir.