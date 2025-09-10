Bursa'da Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) kuruluşunun 34. yılında Atatürk Heykeli’ne çelenk bıraktıktan sonra Bursa Valisi Erol Ayyıldız’ı ziyaret etti.BURSA (İGFA) - 1991 yılında Bursalı genç sanayici ve iş insanlarının bir araya gelmesiyle kurulan GESİAD, 34. yılını kutluyor. GESİAD Başkanı Tolga Papatya ve Yönetim Kurulu Üyeleri, kuruluşlarının 34. yılı dolayısıyla Atatürk Heykeli’ne çelenk bıraktı.

Çelenk takdimi sonrasında Bursa Valisi Erol Ayyıldız’ı ziyaret eden heyet, kentin ve genç sanayici ve iş insanlarının sorunları hakkında fikirlerini ve çözüm önerilerini Vali Ayyıldız’la paylaştı.

Ziyaret sonrasında konuşan GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Papatya, “Gerek Bursa’nın gerekse ülkemizin en eski ‘Sanayici ve İş İnsanları’ derneklerinden biri olarak 34. yılımızı geride bırakıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 34 yılın verdiği tecrübeyle Bursa’daki genç girişimcilerin sesi olmak, sorunları belirleyerek çözümüne katkı sağlamak, yeni projeler üreterek sivil inisiyatifin önünü açmak amacıyla çalışmalarımıza her zamankinden daha da güçlü şekilde devam etmeyi hedefliyoruz. Bugün hem Atatürk anıtına çelenk koyduk. Hem de Sayın Valimiz Erol Ayyıldız ile kentin ve genç sanayicilerin sorunları hakkında fikir alışverişi yaptık. Sayın Valimize nazik misafirperverliği için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.