Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) ve Marmara ve İç Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MARSİFED), EXPERT Yatırım-Danışmanlık katkılarıyla Bursa’da “Para Piyasalarında Beklentiler ve Yatırım Fırsatları” ile “Toprak Yatırımında Fırsatlar ve Kazanç Bölgeleri” konulu bir basın toplantısı düzenledi.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - GESİAD ve MARSİFED, EXPERT Yatırım-Danışmanlık katkılarıyla "Para Piyasalarında Beklentiler ve Yatırım Fırsatları" ile "Toprak Yatırımında Fırsatlar" konularını ele alan bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantı, Türkiye ekonomisinin dinamiklerini ve yatırım fırsatlarını ele alarak, iş dünyasına rehber oldu.

Ekonomik konjonktürdeki değişimlere ve yatırım fırsatlarına odaklanan toplantıda konuşan GESİAD Başkanı Tolga Papatya, küresel ve yerel dinamiklerin hızla değiştiğini belirterek, "Enflasyon, faiz oranları ve döviz kurları karar süreçlerini etkiliyor. Türkiye ekonomisi, 2025’te enflasyonla mücadele ederken büyümeyi canlı tutuyor. TÜFE, Ağustos’ta yıllık yüzde 32,95 arttı; Merkez Bankası, politika faizini yüzde 40,50’ye indirdi. Döviz rezervleri toparlanıyor, yabancı yatırımcı ilgisi artıyor” diye konuştu.

Resmi açıklamalara göre, 2026’ya doğru ilerlerken faiz oranlarının yüksek seviyelerde bir süre daha korunması beklendiğini ifade eden Papatya, "Enflasyonda düşüş trendinin 2025’in son çeyreğinden itibaren hızlanması umut ediliyor. Kur tarafında dalgalanmanın sınırlı, kontrollü bir yapıda kalacağı öngörülüyor. Bu süreçte sanayicilerimiz için en önemli unsur, nakit akışını yönetebilme becerisi, finansal araçları doğru kullanabilme kabiliyeti ve riskleri çeşitlendirme stratejileri olacaktır" dedi.

Sanayicilere nakit akışı yönetimi, finansal araç kullanımı ve risk çeşitlendirme çağrısı yapan Tolga Papatya, “Türkiye ekonomisi, tüm zorluklara rağmen dinamik iç pazarı, genç ve eğitimli nüfusu, lojistik avantajları ve Avrupa ile ticaret entegrasyonu sayesinde büyük fırsatlar barındırıyor. GESİAD olarak üretimi ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyeceğiz” diye konuştu.

"YERELDE GÜÇLENMEDEN BAŞARI MÜMKÜN DEĞİL"

Yerelde güçlenmeden ulusal başarının mümkün olmadığını ifade eden MARSİFED Başkanı Osman Akın ise, MARSİFED'in dernekler ve TÜRKONFED arasında köprü kurduğunu, iş birliği kültürünü geliştirmenin federasyonun varlık sebebi olduğunu söyledi. Akın, bu zirvenin GESİAD ile sinerjinin örneği olduğunu kaydetti.

Bursa ve İç Anadolu’nun tarih boyunca ticaret ve yenilik merkezi olduğunu vurgulayan Akın, “Üretmek yetmez, finansal stratejilerle geleceğe taşımalıyız. Finansal okuryazarlık ve doğru yatırım araçları, iş dünyasının ayakta kalmasını sağlayacak” diye konuştu.