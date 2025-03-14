İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Genç İzmir Söyleşileri Deneyim Yolculuğu programı, mart ayında “Sağlık” temasıyla devam ediyor. 19-21 ve 22 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinliklerde workshoplar, atölyeler ve Gençlik Koşusu yer alacak.İZMİR (İGFA) - Kentin her noktasında hayata geçirilen projelerle gençlerin fırsat eşitliği çerçevesinde çalışmalar yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, Genç İzmir Söyleşileri Deneyim Yolculuğu programını mart ayında da sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenecek Gençlik Koşusu, workshop ve etkinliklerin teması “Sağlık” olarak belirlendi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nün organize ettiği etkinlikler 19-21 ve 22 Mart tarihlerinde ücretsiz gerçekleştirilecek.

Başvuru yapılabiliyor

Genç İzmir Söyleşileri Deneyim Yolculuğu kapsamında 19 Mart Çarşamba günü saat 19.00’da “Sürdürülebilir Beslenme ve Smoothie” workshop’u, Diyetisyen İrem Tekin tarafından Tarihi Havagazı Fabrikası A Salon’da yapılacak. 21 Mart Cuma günü saat 18.30’da “Sezgisel Yeme Atölyesi” ise Klinik Psikolog Egenur Bakıner Yücebilgiç tarafından Kent Konseyi Salonu’nda gerçekleştirilecek.

22 Mart Cumartesi günü saat 09.00’da Gençlik Koşusu yapılacak. Bold Union iş birliği ile düzenlenecek koşu, Bostanlı Demokrasi Meydanı’ndan başlayıp Bostanlı Sahili boyunca devam edecek. Katılımcılar toplam 4 kilometre koşacak. 22 Mart Cumartesi saat 10.30’da da Yoga Atölyesi, Eğitmen Özge Yıldırım tarafından Bostanlı Seyir Terası’nda yapılacak. Ücretsiz olan etkinliklerde başvuru için www.gencizmir.com adresi ziyaret edilebiliyor.