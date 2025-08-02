Yolların konforunu artırmaya yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye ilçesinde bir hayali daha gerçeğe dönüştürdü.ORDU (İGFA) - Göbü Mahallesi Köyaltı sokakta 1 km’lik yolda beton yol çalışması gerçekleştiren ekipler, vatandaşları toz ve çamurdan kurtararak yılların özlemine son verdi.

“BURASI BİZİM KANAYAN YARAMIZDI”

Göbü Mahallesi Muhtarı Ahmet Ocakdan ve mahalle sakinleri de çalışmalara katkı sundu. Yapılan hizmetler için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür eden vatandaşlar şöyle konuştu:

Organize Sanayi Bölgesine de ulaşım sağlayan yolumuz Köyaltı ve Vayıslı grup yolu olarak da biliniyor. Yarım asrı aşkın süredir burada tozun, toprağın ve çamurun içerisindeydik. Kanayan bir yaramızdı. Sanayi bölgesine yakın olduğumuz için ağır tonajlı araçlar da burayı sık kullanıyordu. O nedenle özellikle yaz aylarında camları açamıyorduk, kapımıza çamaşırlarımızı asamıyorduk. Yapılan çalışmayla yılların hasretine son veriliyor. Başkanımızındın Allah razı olsun artık rahata kavuşacağız.”

Öte yandan Geride kalan 6 yılda ilçede 26 km yolu beton konforuna kavuşturan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri ilçenin kırsal alanlarında belirlenen program çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor.