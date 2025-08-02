Karadeniz Kültür ve Sanat Festivali açılış programına katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Üreten kadınlara destek vermek görevimizdir” dedi.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Karadeniz Kültür ve Sanat Festivali’nin açılış programına katıldı. Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ve Karadeniz Bölgesi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği iş birliğiyle düzenlenen festivalin açılış programında Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan ve Karadeniz Bölgesi Kooperatif Birliği Başkanı Bahar Kastan ile çok sayıda kişi yer aldı. 17 ilden gelen 100 kadın kooperatifi stant açarak el emeği ürünlerini satışa sundu. Festival 3 gün boyunca ziyaretçileri ağırlayacak.

NE KADAR ÜRETİRSEK O KADAR GÜÇLÜYÜZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Kadınlarımızın üretimini önceleyen bu kıymetli festivali çok önemsiyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda kadın kooperatifinin katıldığı bu organizasyonda bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ne kadar üretirsek o kadar güçlü olacağımız bir dönemden geçiyoruz. Kadınlarımızın üretim süreçlerine katılması; ev ekonomisine, şehir ekonomisine ve ülke ekonomisine doğrudan katkı demektir. Yerel yöneticiler olarak üretimi teşvik etmek bizim için bir lütuf değil, görevdir. Bu bilinçle kadın kooperatiflerine hem üretim hem de satış anlamında destek veriyoruz. Üreten her kadınımıza pazar garantisi sunuyor, kooperatife bağlı olmasa dahi evde üretim yapan kadınlarımızın ürünlerini de satın alma garantisiyle destekliyoruz” dedi.

SOSYAL KALKINMA İÇİN DE BÜYÜK DEĞER

Başkan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu üretim, istihdam, yatırım ve ihracat eksenli vizyonu doğrultusunda hareket ediyoruz. Kadın kooperatiflerimizin ortaya koyduğu bu güzel emek, sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal kalkınma için de büyük bir değerdir. Bu kolektif emeğin desteklenmesi, yerel yönetimlerin en önemli sorumluluklarındandır. Bugün burada hep birlikte stantlarımızı gezeceğiz ve kadınlarımızın üretim gücünü yerinde göreceğiz. Bu organizasyona katkı sunan tüm paydaşlarımıza, emek veren kadınlarımıza ve kıymetli katılımcılarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Karadeniz Kültür ve Sanat Festivalimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.”